Μετά από 5 χρόνια απουσίας ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στο θρόνο του στη Ρώμη και στο Italian Open.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον τελικό με 7-5, 6-3 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν και έφτασε τους 5 τίτλους στη Ρώμη αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πλέον ο μοναδικός παίκτης με 36 Masters!

Αυτός ήταν παράλληλα και ο 81ος τίτλος καριέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος αφήνει 2ο τον Ράφα Ναδάλ (35) σε τίτλους Masters αλλά είναι στο -4 σε τίτλους συνολικά (81-85).

Ο Τζόκοβιτς κατακτά και το 2ο Masters της χρονιάς αφού είχε προηγηθεί το Cincinnati Masters ενώ έχει κατακτήσει το Australian Open και το τουρνουά στο Ντουμπάι.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Σβάρτσμαν θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-0.

Ενώ η βροχή έχει ξεκινήσει να πέφτει στη Ρώμη ο Αργεντινός δεν πτοείται και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0! Με διπλό λάθος του Σβάρτσμαν ο "Νόλε" θα μειώσει σε 3-1 με μπρέικ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-2.

Με μπρέικ ο Σέρβος θα ισοφαρίσει σε 3-3 και το παιχνίδι αρχίζει ... ξανά.

Από το 0-3 ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 4-3 και ο Σβάρτσμαν θα επανέλθει με το 4-4. O "Νόλε" θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και θα φτάσει στο 5-4! Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το σετ με μπρέικ (7-5).

Στο 2ο σετ ο Σβάρτμαν θα ξεκινήσει με μπρέικ αλλά ο Τζόκοβιτς θα κρατήσει στη συνέχεια και θα φτάσει σε μπρέικ στο 8ο (5-3) και με το σερβίς του θα κλείσει το παιχνίδι σε 1.53'!

Titles @DjokerNole has won FIVE times or more… 8 - Australian Open

6 - Beijing

6 - Miami

5 - Wimbledon

5 - ATP Finals

5 - Indian Wells

5 - Paris

5 - Dubai

5 - ROME pic.twitter.com/DwK5GMmLc9 — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2020

Make that for Novak!@DjokerNole holds the record for most ATP Masters 1000 titles. pic.twitter.com/m8BYaCLKzf — ATP Tour (@atptour) September 21, 2020

Pass Pete Sampras in Weeks at No. 1

Win 3rd Masters 1000 in-a-row

Overtake Nadal with 36th Masters 1000 title A pretty good day at the office for @DjokerNole #IBI20 pic.twitter.com/IqWRa5TVa2 — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2020