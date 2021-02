Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ήταν μια μεγάλη πρόκληση» (vid)

Τι να πεις όταν κατακτάς το 9ο τρόπαιο σε 9 τελικούς στο Australian Open . Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε το 2008 στη Μελβούρνη και έως το 2021 έχει 9 κούπες. Τα έχει πει όλα μέσα στη Rod Laver Arena.

Μετά από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ που τον χαρακτήρισε "Θεό" ο Σέρβος (Νο1) είπε κατά την διάρκεια της απονομής:

«Είσαι σπουδαίος τύπος και άνθρωπος. Κάποτε ξοδεύαμε περισσότερο χρόνο μαζί, τα τελευταία χρόνια δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Εκτιμώ πολύ τον Ντανίλ. Στο κορτ είναι από τους δυσκολότερους αντιπάλους που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου. Είναι θέμα χρόνου να κρατήσεις ένα Grand Slam. Είναι σίγουρο αυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την ομάδα μου εδώ και ολους όσους βρίσκονται πίσω στην πατρίδα. Ήταν μοναχική περίοδος για εμένα με πολλά σκαμπανεβάσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Έχω ανάμεικτα συναισθήματα με όσα έχουν γίνει τελευταία.Δεν ήταν εύκολο, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να είναι υπερήφανοι για ότι κατάφεραν και που βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

