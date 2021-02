Μεντβέντεφ για Τζόκοβιτς: «Ηταν Θεός για μένα» (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από τον χαμένο τελικό στο Australian Open.

Ο Ρώσος παρά την πίκρα του φυσικά παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Σέρβου και είπε ότι τον έβλεπε ως Θεό.

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις όταν έχεις χάσει σε έναν τελικό Grand Slam. Καταρχάς συγαρητήρια στον Νόβακ και την ομάδα. 9 τίτλοι στην Αυστραλία είναι φανταστικό και πιθανότατα δεν θα είναι ο τελευταίος.

Συνάντησα πρώτη φορά τον Νόβακ όταν ήμουν Νο 500-600 στον κόσμο, βρεθήκαμε στο Μόνακο και ήταν ήδη Νο1 και πρωταθλητής στο Wimbledon.

Σκέφτηκα ότι δεν θα μου μιλάει. Ήταν σαν Θεός για μένα. Ήμουν ντροπαλός και άρχισε να μου μιλάει, να μου κάνει ερωτήσεις, μου μίλησε σαν φίλος και εξεπλάγην. Δεν έχει αλλάξει από τότε η συμπεριφορά του. Είσαι σπουδαίος αθλητής και σπουδαίος άνθρωπος.

Ελπίζω σύντομα να κρατήσω ένα Grand Slam. Ευχαριστώ και το κοινό που μας επέτρεψε να έρθουμε εδώ. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ήθελα να κρατήσει λίγο παραπάνω σήμερα αλλά δεν ήταν η μέρα μου», είπε ο Ρώσος που είναι νέο Νο3.

"The guy [@DjokerNole] was a god for me."

Story time with our #AO2021 runner-up, @DaniilMedwed #AusOpen pic.twitter.com/OSoW8HLuJS

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021