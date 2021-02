Πρωταθλητής στο Australian Open για 9η φορά στην καριέρα του στέφτηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος (Νο1) επικράτησε σε 1.53' με 7-5, 6-2, 6-2 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο4) και κατέκτησε το 9o Australian Open, στον 9ο τελικό, και παράλληλα έφτασε τα 18 Grand Slam.

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο και ότι είναι ανίκητος σε "σκληρές" επιφάνειες.

Με άνεση κέρδισε τον Ρώσο ο οποίος είχε 20-0 νίκες αλλά στο 21ο παιχνίδι του δεν μπόρεσε να δει στα μάτια τον "Νόλε".

Ο Σέρβος θα φτάσει τα 18 Grand Slam σε 28 τελικούς και είναι πάντα 3ος μετά από τους Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ που έχουν από 20.

Αυτός είναι ο 82ος τίτλος του στην τεράστια καριέρα του και θα του δώσει περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ. Από την άλλη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχει πλέον 2 χαμένους τελικούς σε Grand Slam αλλά από την Δευτέρα (22/2) θα είναι το νέο Νο3.

Ο Νόβακ Τζόκοβις παραμένει στο Νο1 και στις 8 Μαρτίου θα γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1 αφού θα "σπάσει" το ρεκόρ των 310 του Ρότζερ Φέντερερ.

O Σέρβος κέρδισε το 1ο Australian Open το 2008 και έκτοτε το κατέκτησε από το 2011 έως το 2013, το 2015 και το 2016 και από το 2019 έως το 2021. Τα "θύματα" του στους τελικούς είναι πολλά.

Έχει νικήσει 4 φορές τον Άντι Μάρεϊ, 2 τον Ράφα Ναδάλ και από μια τους Τζο Τσονγκά, Ντομινίκ Τιμ και Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο τελευταίος μετρούσε 12 σερί νίκες με top-10 αλλά ητήθηκε στο 13ο παιχνίδι.

Πάντως ο Ρώσος χάνει για πρώτη φορά μετά από τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Για την ιστορία οι Big-3 έχουν φτάσει από το 2003 τα 58 Grand Slam. 'Εχουν 58 σε 73 που έχουν διεξαχθεί!

Ένα μπρέικ στο φινάλε!

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς και με love service game θα φτάσει στο 3-0! Το 4ο γκέιμ θα το κερδίσει με δυσκολία ο Μεντβέντεφ για το 3-1 αλλά θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 3-2.

Με love service game ο Ρώσος θα ισοφαρίσει σε 3-3 και εν συνεχεία με καταιγισμό άσων σε 4-4. To 5-5 είναι για τον Μεντβέντεφ αλλά ο Τζόκοβιτς απαντά με love service game για το 6-5.

Ο Σέρβος θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ, ο Ρώσος θα σβήσει δυο αλλά ο Τζόκοβιτς με μπρέικ σε 42' θα κλείσει το σετ στο 7-5!

Οι winners είναι 12-12 και τα αβίαστα 9-7 κατά του Μεντβέντεφ.

Ανέβασε στροφές!

Στο 2ο σετ ο Μεντβέντεφ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Τζόκοβιτς θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1. To 2-1 είναι στο σερβίς του Τζόκοβιτς και με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-1.

Θα κερδίσει και το 5ο γκέιμ και μ' ένα σερι 4-0 θα φτάσει στο 4-1! Ο Τζόκοβιτς πάει στο 5-2, ο Μεντβέντεφ σπάει τη ρακέτα του και με την ψυχολογία στα ύψη ο Σέρβος με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2!

Ανίκητος στη Μελβούρνη

Το 3ο σετ θα ξεκινήσει με διπλό μπρέικ πόιντ του Μεντβέντεφ. Ο Σέρβος θα το σβήσει και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0! Ο Μεντβέντεφ θα μειώσει σε 3-1 και σε 4-2.

Ο Τζόκοβιτς θα κερδίσει το 7ο για το 5-2 και θα κλείσει με μπρέικ (6-2) το παιχνίδι.

Οι πόντοι ήταν 87-68. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 20 winners και 17 αβίαστα λάθη και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ 24 winners και 30 αβίαστα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/11 και 2/4.

Within touching distance @DjokerNole finds himself one set away from another Grand Slam title, taking the second set against Daniil Medvedev 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/wcK43ShTda — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021