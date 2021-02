Australian Open: Η δικαίωση άργησε 20 χρόνια για την Σου Γουάι Ισιέ (vids)

Είκοσι χρόνια μετά από την πρώτη της παρουσία στη Μελβούρνη η Σου Γουάι Ισιέ κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά στο Australian Open.

Η 35χρονη από την Ταϊβάν που κάνει το τουρνουά της ζωής της αυτές τις ημέρες στη Μελβούρνη είχε συμμετάσχει χωρίς επιτυχία στα προκριματικά του ΑΟ το 2002 και μετά από 20 χρόνια είναι στους "8".

Είχε παίξει στον 4ο γύρο το 2008 και το 2018 αλλά δεν είχε κάνει το βήμα παραπάνω. Το πέτυχε την 14η Φεβρουαρίου 2021 όταν και απέκλεισε με 6-4,6-2 την Μαρκέτα Βοντρούσοβα και θα παίξει στον προημιτελικό της Τρίτης με την Ναόμι Οσάκα.

Η Ισιέ που είναι στο Νο71 κόσμου και έχει φτάσει στο Νο23 τον Φεβρουάριο του 2013 έχει σπουδαία καριέρα στα διπλά.

Έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης το 2014 και είναι και σήμερα στην κορυφή. Στην καριέρα έχει μόλις 3 τίτλους στο απλό και 28 στο διπλό. Μάλιστα έχει και 3 τίτλους σε Grand Slam.

Το 2013 και το 2019 κατέκτησε το Wimbledon και το 2014 το Roland Garros. Το 2020 μαζί με την Στρίτσοβα ήταν φιναλίστ στο διπλό στο Australian Open.

The Hsieh train keeps on rolling

Su-wei defeats Vondroušová to make her first ever Grand Slam quarterfinal #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/kjQNskZa2o

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021