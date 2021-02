Το έκανε εκτός κορτ μπροστά στον Απόστολο Τσιτσιπά και τώρα αποφάσισε να το επαναλάβει και μέσα στο γήπεδο.

Ο Νικ Κύργιος μαζί με τον Θανάση Κοκκινάκη επικράτησαν με 6-2, 6-4 των Χάρις-Νόουλ στο διπλό στο Australian Open και μετά από 25χρονος "αντέγραψε" ξανά τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Έσκυψε και πανηγύρισε όπως ο Στέφανος στον αγώνα με τον Θανάση Κοκκινάκη. Βέβαια οι εξέδρες δεν είχαν κόσμο αλλά ο Νικ είχε αποφασίσει να δώσει και πάλι σόου. Εξάλλου δεν παρέλειψαν με τον Κοκκινάκη να χαιρετήσουν και τις άδειες εξέδρες!

Ο Κύργιος δείχνει στον Απόστολο Τσιτσιπά πως πανηγυρίζει ο Στέφανος (vid)

ΤΙΜ - ΚΥΡΓΙΟΣ 3-2: Απίστευτη ανατροπή και στους "16" ο Τιμ (vids)

Is anyone having more fun than these two? @NickKyrgios x @TKokkinakis celebrate cruising through in straight sets 6-2 6-4 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/9kNdwh2wke

Communication is @NickKyrgios and @TKokkinakis are off to a hot start in their doubles campaign taking the first set 6-2 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/IJjoMSHq5B

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021