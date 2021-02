Με επική ανατροπή απέναντι στον Νικ Κύργιο ο Ντομινίκ Τιμ προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Australian Open .

O Νικ Κύργιος με την βοήθεια του κόσμου που ήταν φανταστικός στην John Cain Arena προηγήθηκε με 2-0 σετ αλλά σε 3.21' ηττήθηκε με 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 από το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης Ντομινίκ Τιμ ο οποίος ήταν φανταστικός στα 3 σετ που κέρδισε.

Το παιχνίδι θύμισε τον τελικό του US Open όπου ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρέθηκε στο 2-0 και ηττήθηκε από τον Ντομινίκ Τιμ με 3-2! Ο Αυστριακός συνεχίζει στην Μελβούρνη με στόχο να είναι στον τελικό όπως και το 2020 και να διεκδικήσει την κούπα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Το Νο3 του κόσμου θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Οι πόντοι ήταν 147-138. Ο Τιμ είχε 57 winners, 28 αβίαστα και 3/10 μπρέικ πόιντ. Ο Κύργιος είχε 25 άσους (έναντι 15), 52 winners, 47 αβίαστα και 2/8 μπρέικ πόιντ.

Φοβερό ξεκίνημα!

Ο Κύργιος θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0! Ο Τιμ από την πλευρά του κυνηγάει και μειώνει σε 2-1 και 4-3 αλλά ο Κύργιος με love service game θα προηγηθεί με 5-3.

Ο Αυστραλός θα κλείσει σε 37' το σετ στο 6-4.

Το 2-0 με τον κόσμο!

Το 2ο σετ αρχίζει με love service game και για τους δυο παίκτες (1-1) και ο Κύργιος θα έχει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Τιμ θα το σβήσει και μετά από 3 ισοπαλίες θα φτάσει στο 2-1.

Το 3-2 είναι για τον Αυστριακό αλλά ο Αυστραλός θα προηγηθεί με μπρέικ (με την 3η προσπάθεια) με 5-4 και θα κλείσει με το σερβίς του το σετ στο 6-4!

Πρώτη απάντηση Τιμ

Με το καλημέρα στο 3ο σετ ο Κύργιος θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ θα το σβήσει για να προηγηθεί με 1-0. Ο Αυστριακός θα έχει 3 μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και αφού ο Αυστραλός σβήσει τα 2 θα κάνει μπρέικ (2-0).

Με love service game ο Τιμ θα φτάσει στο 4-1 και επίσης χωρίς απώλεια πόντου ο Κύργιος θα μειώσει σε 4-2. Θα κλείσει το σετ στο 6-3 και θα μειώσει σε 2-1.

Όλα στο 2-2

Στο 4ο ο Κύργιος θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ και μετά από 6 ισοπαλίες σε 11.11' θα προηγηθεί με 1-0. Ο Τιμ θα ισοφαρίσει με 2 love service game σε 1-1 και 2-2 και στη συνέχεια σε 3-3.

Το 4-3 είναι για τον Νικ Κύργιο και στο 9ο γκέιμ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ θα έχει και άλλη ευκαιρία και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4 για να κλείσει το σετ στο σερβίς του (6-4) αφού σβήσει μπρέικ πόιντ.

Είχε τον τρόπο

O Τιμ θα ισοφαρίσει σε 2-2 στο 5ο σετ και ο Κύργιος θα πάει στο 3-2. Στο 7ο γκέιμ ο Κύργιος θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ θα εκματελλευτεί τη 2η ευκαιρία και θα πάει με μπρέικ στο 4-3.

Ο Αυστριακός θα πάει στο 5-3, θα μειώσει σε 5-4 ο Νικ αλλά θα χάσει το σετ με 6-4.

