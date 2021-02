Australian Open: Το... βιολί τους Ναδάλ και Μεντβέντεφ (vids)

Με χαρακτηριστική άνεση προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open , ο Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-1, 6-4, 6-2 του Αμερικανού Μάικλ Μο και θα παίξει για 15η φορά στον γύρο των "32" στη Μελβούρνη.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του αγώνα του Νορί με τον Σαφιούλιν.

Την 16η συνεχόμενη νίκη του στο tour πέτυχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος ανήμερα των 25ων γενεθλίων του κέρδισε με 6-2, 7-5, 6-1 τον Ισπανό Καρμπάλες Μπαένα και στον 3ο γύρο θα παίξει με τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ηττήθηκε για τελευταία φορά στις 30/10/2020 στη Βιέννη από τον Κέβιν Άντερσον και έκτοτε μετράει 16 σερί νίκες και κούπες στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Μελβούρνη (ATP Cup).

The birthday boy takes care of business@DaniilMedwed moves through to the third round with a clinical straight sets win over Carballés Baena.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0XmvUqWkNf

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021