Australian Open: Ο Τζόκοβιτς θα ήθελε να παίξει γκολφ με τον Τζόρνταν (vid)

Την επιθυμία του να συναντήσει και να παίξει γκολφ με τον Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος (Νο1) μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά από την πρόκριση επί του Φράνσις Τιαφό για τον Κόμπι Μπράιαντ ενώ αναφέρθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν τονίζοντας ότι ξέρει ότι παίζει γκολφ και θα ήθελε να τον συναντήσει στο μέλλον σε κάποιο γήπεδο.

Από την άλλη ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε και στο κορτ του Australian Open 2021 σημειώνοντας πως είναι πολύ γρήγορο: «Είναι ίσως το πιο γρήγορο court που έχω παίξει ποτέ εδώ στη Rod Laver Arena. Είναι σαν πάγος.

Δεν ξέρω τι έχουν κάνει αλλά η ταχύτητα του γηπέδου είναι ότι πιο γρήγορο έχω συναντήσει εδώ. Δεν ξέρω τον λόγο αλλά συνεχίζουν να το κάνουν ολοένα και πιο γρήγορο. Αν δεν σερβίρεις καλά, είναι δύσκολο να κερδίσεις ματς κόντρα σε έναν σταθερό αντίπαλο».

"I hear he loves golf so maybe I can catch him on some of the golf courses in the future"@DjokerNole would love to meet Michael Jordan @Jumpman23 | #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Q1bpB3GdSO

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021