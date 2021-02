Δύσκολο έργο είχε στον 2ο γύρο του Australian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά τα κατάφερε.

Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε μετά από 3.30' του Αμερικανού Φράνσις Τιαφό με 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3 και θα παίξει στους "32" με τον νικητή του αγώνα του Οπέλκα με τον Φριτζ.

Αυτή είναι η 14η φορά σε 17 συμμετοχές όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα προκριθεί στον 3ο γύρο.

Ο "Νόλε" είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στο Australian Open αφού το 2020 κατέκτησε το 8ο!

Οι πόντοι ήταν 145-123. Ο Τζόκοβιτς είχε 26 άσους, 56 winners, 37 αβίαστα λάθη και 5/14 μπρέικ πόιντ. Από την πλευρά του ο Τιαφό είχε 23 άσους, 8 διπλά σφάλματα, 49 winners και 43 αβίαστα.

Big Foe rises to the occasion @FTiafoe takes the second set from World No.1 Novak Djokovic, 7-6(3) to level things up on @RodLaverArena, one set apiece. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/t15XH5VUMn

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021