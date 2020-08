Ένα μικρό διάλειμμα από τις "σκληρές" προπονήσεις του σε σκληρή επιφάνεια έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να μεταβεί στην παραλία.

Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επέλεξε την άμμο της θάλασσας για να προπονηθεί και να παίξει μπιτς βόλεϊ την ώρα μάλιστα που ο ήλιος ετοιμαζόταν να... πέσει και το απόλαυσε.

Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία του και άμεσα θ' ανακοινώσει εάν θα πάει τελικά στις ΗΠΑ για το US Open.

Πάντως είναι παιδί των σπορ, αφού τον έχουμε δει να παίζει ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ και γκολφ !

Look how beautiful the light was last night.. wow #magichour pic.twitter.com/SoqIS1OPwL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2020