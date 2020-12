Ρότζερ Φέντερερ: «Ελπίζω να καταφέρω να παίξω το 2021» (pics&vid)

Μπορεί στην Ελβετία να είχε στηθεί γιορτή προς τιμή του αλλά την «χάλασε».

Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου αθλητή των τελευταίων 70 ετών στην Ελβετία και μιλώντας στην εκδήλωση των Swiss Sports Awards σημείωσε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και απόσυρσης του από την ενεργό δράση.

«Ελπίζω να καταφέρω να παίξω το 2021, αλλά αν αυτό είναι το τέλος, είναι απίθανο που τελειώνει μ' αυτό το βραβείο», είπε ο 39χρονος Ελβετός και "πάγωσε" τους φαν του τένις.

Ο Ρότζερ Φέντερερ μέσα στο 2020 υποβλήθηκε σε δυο επεμβάσεις στο γόνατο και ενώ πριν από λίγες εβδομάδες δήλωνε έτοιμος να επιστρέψει στο Australian Open 2021 πλέον βάζει θέμα συνέχισης της καριέρας του.

Σχεδόν απέκλεισε το ταξίδι στην Μελβούρνη δηλώνοντας: «Θα ήθελα να πάω στην Αυστραλία, αλλά μόνο αν το επιτρέψει το γόνατό μου. Δεν θέλω να κάνω το επόμενο βήμα χωρίς να είμαι έτοιμος. Θα ήθελα να ήμουν πιο έτοιμος, αλλά την ίδια στιγμή είμαι και χαρούμενος με το σημείο που έχω φτάσει.

Έχουμε ένα πλάνο και έχουμε αποφασίσει να πάρουμε όσο χρόνο χρειαστεί. Ακόμα δεν είμαι στο 100% μου. Θα δούμε στις επόμενες 3 εβδομάδες. Η προτεραιότητα μου είναι να είμαι καλά το καλοκαίρι, για το Wimbledon, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το US Open. Ίσως πάω και στο Roland Garros».

Σύμφωνα με την τελευταία ανεπίσημη ενημέρωση το Australian Open θα αρχίσει στις 8 Φεβτουαρίου αλλά ο Ρότζερ Φέντερερ όπως δείχνουν τα πράγματα για πρώτη φορά μετά από το 1999 δεν θα είναι στη Μελβούρνη.

Στην ίδια εκδήλωση ο Ρότζερ Φέντερερ μίλησε για το αγαπημένο του παιχνίδι και γύρισε το χρόνο 19 χρόνια πίσω. « Νομίζω εξακολουθεί να είναι αυτός με τον Σάμπρας. Υποθέτω δεν υπήρξε ποτέ πιο νευρικός σε παιχνίδι από τότε», είπε ο Ελβετός.

Για τον Φέντετερ ο Σάμπρας ήταν το είδωλο του και τον είχε κερδίσει στον ένα και μοναδικό αγώνα τους στο Wimbledon. Ήταν το 2001 και στον 4ο γύρο ο νεαρός Ελβετός είχε επικρατήσει με 3-2 σετ του Αμερικανού που ετοιμαζόταν να αποσυρθεί.

