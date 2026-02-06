Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια του tie Ελλάδα - Μεξικό, στο πλαίσιο του Davis Cup το οποίο θα λάβει χώρα στο κλειστό του τάε κβο ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Μετά την κλήρωση το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), προέκυψαν τα ζευγάρια του Σαββατοκύριακου στο Davis Cup για το tie Ελλάδα - Μεξικό.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θ' ανοίξει ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος θ' αντιμετωπίσει τον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες. Το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 17:00, ενώ στο επόμενο ματς θα παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Άλαν Μαγκαντάν.

Την Κυριακή (8/2) το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με το διπλό ανάμεσα στα ζευγάρια Τσιτσιπάς/Σακελλαρίδης - Πατσέκο/Ερνάντες και θ' ακολουθήσουν τα αντίστροφα μονά ματς.

Σημειώνει πως ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, θα προκριθεί στο World Group I του Davis Cup.