Davis Cup: Τα ζευγάρια στο Ελλάδα - Μεξικό
Μετά την κλήρωση το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), προέκυψαν τα ζευγάρια του Σαββατοκύριακου στο Davis Cup για το tie Ελλάδα - Μεξικό.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θ' ανοίξει ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος θ' αντιμετωπίσει τον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες. Το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 17:00, ενώ στο επόμενο ματς θα παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Άλαν Μαγκαντάν.
Την Κυριακή (8/2) το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με το διπλό ανάμεσα στα ζευγάρια Τσιτσιπάς/Σακελλαρίδης - Πατσέκο/Ερνάντες και θ' ακολουθήσουν τα αντίστροφα μονά ματς.
Σημειώνει πως ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, θα προκριθεί στο World Group I του Davis Cup.
