Με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο μήνυμα νίκης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε πριν την πρεμιέρα της Ελλάδας απέναντι στην Ιαπωνία στο United Cup...

Η team Hellas αντιμετωπίζει την Παρασκευή (2/1) την Ιαπωνία στο United Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μιλά στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα. Ο Έλληνας τενίστας ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο 1ο του τουρνουά μετά το US Open, καθώς ο τραυματισμός στη μέση τού επέτρεψε να δώσει μόλις 2 αγώνες στο Davis Cup στο φινάλε της περασμένης σεζόν.

Με αισιοδοξία, ο Τσιτσιπάς τόνισε ότι ανυπομονεί να ξεκινήσει τη νέα χρονιά δυναμικά, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην ελληνική ομάδα.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλό ομαδικό πνεύμα στο United Cup, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για να ξεκινήσουμε τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε και στη σχέση της ομάδας με το Περθ, λέγοντας πως η πόλη αρχίζει να θυμίζει… Ελλάδα.

«Βρισκόμαστε ξανά εδώ, στο Περθ, έχουμε αγωνιστεί πολλές φορές και νιώθω πως σιγά-σιγά γίνεται μέρος μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Χαίρομαι που επιστρέψαμε», δήλωσε με χιούμορ.

Τέλος, έστειλε μήνυμα μαχητικότητας ενόψει της συνέχειας. «Ελπίζω κάθε ένας από τους συμπαίκτες μας να είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για “πόλεμο”. Πάμε για μεγάλα πράγματα, είμαστε μαχητές, είμαστε Έλληνες και θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο», τόνισε.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων για την Ελλάδα θα ανοίξει με την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στη Ναόμι Οσάκα. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το 2ο ματς της σειράς, αντιμετωπίζοντας τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ το tie θα ολοκληρωθεί με το μικτό διπλό, με τις συνθέσεις των δύο ομάδων να ανακοινώνονται την ίδια ημέρα.