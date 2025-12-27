Οι αντίπαλοι των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο United Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους στα παιχνίδια με την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της σεζόν, με το United Cup να κυριαρχεί στις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον 5ο όμιλο που θα γίνει στο Περθ και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου την Ιαπωνία και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τα ζευγάρια των αγώνων. Έτσι στην πρεμιέρα της η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία, με τη σειρά των αγώνων να αρχίζει στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Αρχικά η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ναόμι Οσάκα και στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Σιντάρο Μοσιζούκι, Νο.100 στην παγκόσμια κατάταξη.

To tie της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στις 5 Ιανουαρίου, θα αρχίσει επίσης στις 11:00 ώρα Ελλάδας, αυτή τη φορά με το απλό ανδρών και τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει με τον Μπίλι Χάρις (Νο.126), που αντικαθιστά τον τραυματία Τζακ Ντρέιπερ.

Θα ακολουθήσει η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Έμμα Ραντουκάνου. Κάθε tie κρίνεται στις δύο νίκες κι εφόσον δεν υπάρξει νικητής στα μονά, θα ακολουθήσει το μεικτό διπλό.

Οι αγώνες της εθνικής ομάδας θα έχουν απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, καθώς και την ψηφιακή πλατφόρμα του Ertflix.

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη