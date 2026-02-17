Ζήσαμε μαζί το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στο Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Allwyn μέσα από τα σύγχρονα καταστήματά της.

Μια ακόμη Κυριακή απόγευμα, σε ένα γνώριμο αλλά ταυτόχρονα ανανεωμένο σκηνικό. Αυτή τη φορά, το ραντεβού δόθηκε για το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League, με το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Ένα ματς με ένταση, που ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0).

Όσοι βρέθηκαν σε ένα από τα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn, το μόνο που χρειάστηκε να κάνουν ήταν να σκανάρουν το QR code. Μέσα σε δευτερόλεπτα, μεταφέρθηκαν στην live εμπειρία με αναλυτικό σχολιασμό, στοιχηματικά insights, ενισχυμένες αποδόσεις και εκπλήξεις που κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τον ρυθμό της βραδιάς έδωσε ο Θανάσης Πασσάς, ο οποίος υποδέχτηκε τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Σπύρο Γιαννόπουλο και Κόνι Θεοδώρου. Με ζωντανό σχολιασμό και χαλαρή διάθεση, μετέφεραν τον παλμό της Τούμπας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, πρόσθεσαν τη δική τους οπτική με αναλύσεις και παρασκήνιο γύρω από το ντέρμπι. Ξεχωριστή πινελιά της βραδιάς; Ο πράκτορας από το Ηράκλειο Κρήτης, που βρέθηκε δίπλα στην παρέα του Θανάση και μετέφερε το πώς οι θαμώνες ζούσαν λεπτό προς λεπτό την εμπειρία του Sports Party.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta δεν είναι απλώς μια βραδιά αγώνα. Είναι μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία που φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στο παιχνίδι.

Το ραντεβού ανανεώνεται κάθε Κυριακή, ζωντανά, σε όλα τα καταστήματα Allwyn.