H Σερένα Γουίλιαμς έδειξε σημάδι για την επιστροφή της στη δράση

Δημήτρης Ντζάνης
Η Σερένα Γουίλιαμς

bet365

H Σερένα Γουίλιαμς φέρεται να έχει αιτηθεί να προστεθεί το όνομά της στη λίστα αντι-ντόπινγκ της ITIA, σημάδι επιστροφής στη δράση μέσα στο 2026.

Το νέο κυκλοφόρησε το απόγευμα της Τρίτης και σε ελάχιστο χρόνο κάνει τον γύρο του κόσμου και θέλει τη Σερένα Γουίλιαμς να προετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή της στα κορτ.

Τρία και πλέον χρόνια από τον τελευταίο της αγώνα στο US Open, η 44χρονη Αμερικανίδα και κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam, κοιτά μέσα στο 2026 το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η ανάρτηση του Μπεν Ρόθενμπεργκ στα social media, αναφέρει ότι το όνομα της Σερένα Γουίλιαμς έχει προστεθεί ξανά στη λίστα των ελέγχων ντόπινγκ, που απαιτούνται για όλες τις ενεργές παίκτριες.

Δείτε Επίσης

Σαμπαλένκα: «Ζαλίζει» το ετήσιο της prize money - Ξεπέρασε τη Σερένα Γουίλιαμς
Αρίνα Σαμπαλένκα, WTA, Τένις

Ο τελευταίος αγώνας της ήταν απέναντι Άιλα Τομλιάνοβιτς στον 3ο γύρο του US Open το 2022, με τη Σερένα Γουίλιαμς μια μέρα μετά να υποβάλει αίτηση αποχώρησης στον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας Τένις (ITIA).

 

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε ακριβώς υπέβαλε αίτηση επαναφοράς, αλλά η Σερένα Γουίλιαμς εξέτασε την πιθανότητα επιστροφής της μέσα στο 2025, όπου μαζί με την αδελφή της στόχευε να παίξει στο διπλό στο US Open, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να γίνει δεκτό.

«Μας έχει ειδοποιήσει ότι θέλει να επανενταχθεί στη λίστα δοκιμών αντι-ντόπινγκ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει ή αν απλώς δίνει στον εαυτό της την επιλογή», δήλωσε ο Άντριαν Μπάσετ, εκπρόσωπος της ITIA, στην εφημερίδα The Athletic την Τρίτη (2/12).

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα