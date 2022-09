Η Σερένα Γουίλιαμς έδωσε σήμερα τα ξημερώματα (03/09) το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας της, αφού η Τομλιάνοβιτς επικράτησε σ' ένα τρομερό παιχνίδι της Αμερικανίδης σούπερ σταρ με 2-1 σετ και την άφησε εκτός US Open.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Η Σερένα Γουίλιαμς ολοκλήρωσε την σπουδαία καριέρα της σήμερα (03/09) τα ξημερώματα, αφού ηττήθηκε από την Άιλα Τομλιάνοβιτς με 2-1 σετ (7-5, 6-7, 6-1) στον τρίτο γύρο του US Open και είδε την πορεία της στο αμερικανικό όπεν να ολοκληρώνεται.

Η θρυλική Αμερικανίδα βρέθηκε να είναι μπροστά στο πρώτο σετ με 3-5 στα γκέιμς, όμως είδε την Τομλιάνοβιτς να διατηρεί την ψυχραιμία της και αντεπιτίθεται παίρνοντας τέσσερα σερί και τελικά να κατακτά και το σετ με 7-5. Στο δεύτερο σετ η Σερένα Γουίλιαμς μπήκε πιο φορτσάτη και βρέθηκε να έχει προβάδισμα 4-0 κάνοντας δύο μπρεϊκ. Η Αυστραλή τενίστρια έκανε και πάλι την αντεπίθεσή της, όμως αυτή τη φορά, έστω και δύσκολα, η Σερένα πήρε το σετ με 7-6.

Στο τάι μπρεϊκ η θρυλική Αμερικανίδα ξεκίνησε με μπρέικ, όμως η Τομλιάνοβιτς έδειχνε ασταμάτητη στην συνέχεια και δεν έχασε ξανά άλλο γκέιμ (6-1).

Η μεγάλη Σερένα Γουίλιαμς αποχαιρετάει τα κορτ έχοντας 23 Grand Slam και συνολικά 73 τίτλους στην καριέρα της. Μάλιστα, έχει κατακτήσει ακόμη 14 σημαντικά τουρνουά στο διπλό με την αδερφή της, Βένους ενώ έχει τρία ολυμπιακά μετάλλια.

