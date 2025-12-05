Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA κατά την τελετή της κλήρωσης των ομίλων για το Μουντιάλ 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την τιμητική του στην τελετή της κλήρωσης για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026! Ήταν γνωστό εδώ και μέρες, όμως έγινε πράξη και επίσημα στο «John F Kennedy Center» της Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το εν λόγω βραβείο απονεμήθηκε στον Πρόεδρο Τραμπ για την βοήθεια και την συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη. Ο Τραμπ επαινέθηκε από την FIFA για την κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και για την προσπάθειά του να γίνει το ίδιο με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη της ζωής μου. Ξέρω τον Τζιάνι, κάνει υπέροχη δουλειά, έχουμε κάνει ρεκόρ εισιτηρίων. Εμείς το λέμε soccer, τα νούμερα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Ευχαριστώ τη Μελάνια, την οικογένειά μου. Θα δείτε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Οι σχέσεις μας με Καναδά, Μεξικό είναι υπέροχες. Έχουμε σταθερή σχέση συνεργασίας και ειρήνης. Οι ΗΠΑ θα είναι μια ζεστή χώρα υποδοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην σκηνή του «John F Kennedy Center».