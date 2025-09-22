Η Team World ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού Laver Cup, επικρατώντας της Team Europe με 15-9 σε ένα tie το οποίο κρίθηκε στο τελευταίο ματς...

Η Team World εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμα της από τη δεύτερη ημέρα του Laver Cup και κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Team World με σκορ 15-9 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τέιλορ Φριτζ που επικράτησε στο τελευταίο ματς για να χαρίσει την κούπα στην ομάδα του.

Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας ξεκίνησε με τον αγώνα του διπλού, το οποίο κατέκτησε το δίδυμο Αλακράθ/Ρουντ απέναντι στους Μίκελσεν/Οπέλκα με σκορ 7-6(4), 6-1. Οι Ευρωπαίοι μείωσε σε 9-6 το σκορ, με τον Άλεξ Ντε Μινόρ να διευρύνει εκ νέου το προβάδισμα της ομάδας του (12-6) με τη νίκη επί του Γιάκουμπ Μένσικ με 6-3, 6-4.

Στο τρίτο χρονικά ματς ο Κάρλος Αλκαράθ κυριάρχησε του Φρανσίσκο Σερούντολο με 6-2, 6-1 για να παρατείνει το tie και να το στείλει σε ένα ακόμη ματς. Με το σκορ στο 12-9 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με νίκη θα έδινε τη δυνατότητα στην Team Europe να διεκδικήσει τον τίτλο, ωστόσο ο Τέιλορ Φριτζ με ωραίο παιχνίδι επικράτησε του Γερμανού με 6-3, 7-6(4).

