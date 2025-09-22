Laver Cup: Μεγάλη νικήτρια η Team World!
Η Team World εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμα της από τη δεύτερη ημέρα του Laver Cup και κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Team World με σκορ 15-9 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τέιλορ Φριτζ που επικράτησε στο τελευταίο ματς για να χαρίσει την κούπα στην ομάδα του.
Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας ξεκίνησε με τον αγώνα του διπλού, το οποίο κατέκτησε το δίδυμο Αλακράθ/Ρουντ απέναντι στους Μίκελσεν/Οπέλκα με σκορ 7-6(4), 6-1. Οι Ευρωπαίοι μείωσε σε 9-6 το σκορ, με τον Άλεξ Ντε Μινόρ να διευρύνει εκ νέου το προβάδισμα της ομάδας του (12-6) με τη νίκη επί του Γιάκουμπ Μένσικ με 6-3, 6-4.
Στο τρίτο χρονικά ματς ο Κάρλος Αλκαράθ κυριάρχησε του Φρανσίσκο Σερούντολο με 6-2, 6-1 για να παρατείνει το tie και να το στείλει σε ένα ακόμη ματς. Με το σκορ στο 12-9 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με νίκη θα έδινε τη δυνατότητα στην Team Europe να διεκδικήσει τον τίτλο, ωστόσο ο Τέιλορ Φριτζ με ωραίο παιχνίδι επικράτησε του Γερμανού με 6-3, 7-6(4).
Δείτε την εκπομπή των Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.