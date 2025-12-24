Χάρη στο γκολ του Εγιόνγκ, το Καμερούν επέβαλε την ισχύ του απέναντι στην Γκαμπόν (1-0) και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο AFCON.

Το παιχνίδι που ολοκλήρωσε αισίως την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ήταν και το πιο… ζόρικο μπρα ντε φερ. Και από αυτό βγήκε με τους τρεις βαθμούς το Καμερούν. Βρήκε από νωρίς τη λύση απέναντι στην Γκαμπόν και τη «λύγισε» (1-0) για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης σε έναν δύσκολο όμιλο που περιλαμβάνει επίσης την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Μοζαμβίκη.

Τα Λιοντάρια ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μπουμό πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Εγιόνγκ και αυτός εκτέλεσε άψογα για να κάνει το 1-0.

Σκορ που παρέμεινε μέχρι το τέλος, αφού το Καμερούν μπορεί να μην μπόρεσε να τελειώσει το ματς, ωστόσο, όποτε τον χρειάστηκε, είχε τον Επασί σε ετοιμότητα και έτσι έφτασε στο πολυπόθητο τρίποντο.

Η βαθμολογία του έκτου ομίλου