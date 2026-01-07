Ο Σάιμον Γέιτς ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρησή του από την ποδηλασία

Ο Σάιμον Γέιτς αιφνιδίασε τον κόσμο της ποδηλασίας, με τον νικητή του περσινού Giro d'Italia να ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της επαγγελματικής ποδηλασίας ο Σάιμον Γέιτς, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο 33χρονος Βρετανός αναβάτης της ολλανδικής Visma-Lease a Bike είναι ο κάτοχος του τίτλου στον Γύρο Ιταλίας (Giro d'Italia), ενώ στα 13 χρόνια που αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο, ήταν ο νικητής στη γενική κατάταξη και στον Vuelta a Espana το 2018, ενώ σημείωσε και τρεις πρωτιές σε ετάπ στο Tour de France, κλείνοντας την καριέρα του με συνολικά 36 νίκες.

Ο θρίαμβός του στον περσινό Giro d'Italia, ξόρκισε το εφιαλτικό σενάριο που έζησε στον ίδιο αγώνα το 2018. Ο Γέιτς στο προτελευταίο ετάπ και στην ανάβαση στο Κόλε Ντελέ Φινέστρε εξασφάλισε ουσιαστικά την περσινή του νίκη.

Κατά σύμπτωση στην ίδια ανάβαση το 2018 μια πτώση είχε σβήσει τις ελπίδες του να νικήσει τον παρθενικό του τίτλο στο Grand Tour, με τον συμπατριώτη του, Κρις Φρουμ να παίρνει τη ροζ φανέλα και να την κρατά μέχρι το τέλος.

Ο Γέιτς πριν επικεντρωθεί στην ποδηλασία δρόμου, είχε αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στον αγώνα πόντων στην πίστα στο Μινσκ το 2013.

«Πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από την επαγγελματική ποδηλασία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει έκπληξη για πολλούς, αλλά δεν είναι μια απόφαση που πήρα ελαφρά την καρδία. Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό και τώρα νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αποσυρθώ από το άθλημα.

Η ποδηλασία είναι μέρος της ζωής μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Από τους αγώνες στην πίστα του Βελοντρόμ του Μάντσεστερ, μέχρι τους αγώνες και τις νίκες στη μεγαλύτερη σκηνή και την εκπροσώπηση της χώρας μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει διαμορφώσει κάθε κεφάλαιο της ζωής μου» σημείωσε ο Γέιτς στην ανάρτησή του.