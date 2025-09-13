Ο διεθνής παλαίμαχος άσος Βασίλης Τσιάρτας συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, όπως είναι γνωστό, θα περνάει πλέον αρκετό χρόνο με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Θα μένει μόνιμα στην Ελλάδα, τα παιδιά του φοιτούν πλέον σε σχολείο στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ έχει ήδη σχεδιάσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, που αφορούν κυρίως το τένις.

Κατά την παρουσία του στην Αθήνα, σήμερα συναντήθηκε και με τον Βασίλη Τσιάρτα. Ο διεθνής παλαίμαχος άσος και πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με την Ελλάδα φωτογραφήθηκε, μάλιστα, με τον Σέρβο άσο κι έκανε την εξής ανάρτηση στον λογαριασμό του στα social media:

«Σήμερα, είχα την τεράστια τιμή κ ιδιαίτερη χαρά να γνωρίσω αυτόν τον τεράστιο αθλητή του τέννις κ εξαιρετικό άνθρωπο κ να συνομιλήσω μαζί του για αρκετή ώρα. Αφού του συστήθηκα, τον καλωσόρισα στην Ελλάδα κ του ευχήθηκα καλή κ ευχάριστη παραμονή μαζί με την οικογένειά του. Επίσης, του εξέφρασα τον μεγάλο σεβασμό κ την εκτίμησή μου για την τεράστια επιτυχημένη καριέρα του κ όλα όσα έχει προσφέρει στον αθλητισμό κ την κοινωνία. Νόβακ my pleasure».