Κόντης: «Ήταν τρομακτικός ο τραυματισμός του Αγγελίδη, πάνω απ' όλα η υγεία»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστου Κόντη, μετά τη νίκη - πρόκριση επί του Αστέρα AKTOR και η αναφορά στον άτυχο, Σπύρο Αγγελίδη.

Ο ΟΦΗ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και «έκλεισε»... ραντεβού με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε του Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0.

Ο τεχνικός του Ομίλου στο πλαίσιο των δηλώσεων του στην Cosmote TV στάθηκε στο σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα των Αρκάδων, Σπύρου Αγγελίδη.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην Cosmote TV

«Ηταν τρομακτικός τραυματισμός. Εύχομαι περαστικά στον γκολκίπερ του Αστέρα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάνω απ’ όλα η υγεία, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα.

Κάναμε ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Αρχίζουμε και παίζουμε έτσι όπως θέλουμε, αρχίζω και ευχαριστιέμαι. Σήμερα χάρηκα και χαμογέλασα. Είδα ωραίους συνδυασμούς. Βάλαμε δύο γκολ.

Δεν μου άρεσε λίγο η εικόνα του β’ μέρους ειδικά όταν ο αντίπαλος παίζει με 10. Θέλω να είμαστε πιεστικοί και στα 90 λεπτά. Θέλω να συνδυάζουμε την καλή εμφάνιση με το αποτέλεσμα».

Κόντης: «Θα πρέπει να μας πεισμώσει ότι χάσαμε τρεις φορές με την ΑΕΚ»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο Χρήστος Κόντης έκανε ειδική αναφορά στον μονό προημιτελικά που ακολουθεί, στην έδρα της ΑΕΚ.

Για την αγωνιστική βελτίωση και την πρόκληση του Κυπέλλου: «Πριν πω οτιδήποτε, να ευχηθώ περαστικά στον Αγγελίδη. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο, παιχνίδι με παιχνίδι βλέπω την βελτίωση. Κάνουμε περισσότερα πράγματα με την μπάλα στα πόδια, στο ημίχρονο είπα στα παιδιά ότι μετά από καιρό χαμογελάω. Και είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλω να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο, τα παιδιά και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, είδαμε καλή οργάνωση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είδαμε πράγματα που για μένα δείχνουν πρόοδο και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Για την μεταγραφική ενίσχυση του ΟΦΗ: «Εκεί που χρειάζεται να έρθουν παίκτες, θα το κάνουμε. Κοιτάζουμε και το τώρα και το μέλλον. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι άλλης δυναμικής όπως και εκείνο με την ΑΕΚ, έχουμε παίξει ήδη 3 φορές, έχουμε χάσει 3 φορές και θα πρέπει να μας πεισμώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον ίδιο αντίπαλο: «Σίγουρα είναι δύσκολο όταν παίζεις με την ίδια ομάδα μετά από 4 μέρες. Παίζουμε στην έδρα μας, δεν έχουμε περιθώριο να αφήσουμε πίσω βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που είναι σημαντικοί για εμάς».

Για το τι δεν του άρεσε στο ματς: «Στο τελευταίο τρίτο ίσως χρειάζεται να αφήσουμε πίσω τον εγωισμό μας, να βρεθούμε σε καλύτερη θέση για να είναι σε καλύτερη θέση ο συμπαίκτης μας. Δεν μου άρεσε η εικόνα του δευτέρου μέρους, με 10 παίκτες ο αντίπαλος και να μην κρατάμε καθόλου την μπάλα, να παίζουμε ένα άναρχο ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το συζητήσω με τα παιδιά. Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερα λεπτά με μεγαλύτερη ποιότητα και όταν κρίνεται ένα παιχνίδι να παίρνουν χρόνο και άλλοι ποδοσφαιριστές».