Χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα ανακοινώθηκε η αποστολή της Μπράιτον για το ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Χωρίς το ελληνικό δίδυμο ταξίδεψε η αποστολή της Μπράιτον στο «Έτιχαντ» για το ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Στέφανος Τζίμας ήταν ήδη γνωστό πως απέχει πολύ ακόμα για να αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, όμως αιφνιδίως στις απουσίες των Γλάρων προστέθηκε κι ο Μπάμπης Κωστούλας.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι στην αποστολή των φιλοξενούμενων για τον αγώνα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ μόλις την προηγούμενη αγωνιστική είχε πάρει για πρώτη φορά φανέλα βασικού σε αγώνα Premier League απέναντι στη Μπέρνλι!

Μια ευκαιρία μάλιστα που τράβηξε από τα μαλλιά, καθώς άνοιξε το δρόμο της νίκης με ασίστ στο πρώτο γκολ των Γλάρων, ενώ νωρίτερα είχε πετύχει κι ένα εντυπωσιακό γκολ που δεν μέτρησε ποτέ λόγω οριακού οφσάιντ.

Η απουσία του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι δεν θα του επιτρέψει μια ανάλογη συνέχεια με τον Χίρτσελερ να εμπιστεύεται αυτή τη φορά τον Ρούτερ για την αιχμή του δόρατος απέναντι στους Citizens.