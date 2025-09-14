Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα λάβει μέρος στον αγώνα του διπλού, με τον Αριστοτέλη Θάνο να είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του και θα παίξει με τον Πέτρο Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ' απουσιάζει από το ματς του διπλού στο tie Ελλάδα - Βραζιλία, με την ελληνική αποστολή να τον προφυλάσει ενόψει του τέταρτου ματς με τον Ζοάο Φονσέκα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9) στο Davis Cup αναμένεται να ξεκινήσει με το διπλό ματς. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν δηλωμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον αδερφό του Πέτρο. Ωστόσο επειδή ακολουθεί ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα η ελληνική αποστολή τον άφησε εκτός, ώστε να εμφανιστεί πιο ξεκούραστος κόντρα στον Βραζιλιάνο σταρ.

Τη θέση του Νο.27 στον κόσμο θα την πάρει ο Αριστοτέλης Θάνος, ο οποίος μαζί με τον Πέτρο Τσιτσιπά θα παίξουν απέναντι στον βραζιλιάνικο δίδυμο τον Μαρσέλο Μελό και Ραφαέλ Μάτος.

Σημειώνεται πως το σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ισόπαλο. Ο Ζοάο Φονσέκα στο πρώτο ματς επικράτησε του Στέφανου Σακελλαρίδη, ενώ στο δεύτερο ο Στέφανος Τσιτσιπάς κυριάρχησε του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ.