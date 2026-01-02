Τσιτσιπάς: «Αμφέβαλα αν θα επιστρέψω στο κορυφαίο επίπεδο»

Την αμφιβολία πως δεν θα καταφέρει να βρεθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του...

Το πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος του τραυματισμού του στη μέση αποκάλυψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την επικράτηση του με 6-3, 6-4 επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι για το δεύτερο ματς του tie Ελλάδα - Ιαπωνία στο United Cup.

Ο Έλληνας τενίστας τόνισε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στα court, μετά το Davis Cup. Μίλησε για τον κόσμο που βρέθηκε στο court του Περθ και στήριξε την προσπάθεια της Team Hellas.

Παράλληλα, όμως, μίλησε και για τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε την προηγούμενη σεζόν. Έκανε ξεκάθαρο πως το γεγονός αυτό τον γέμισε αμφιβολίες, γεννώντας του τον φόβο για το εάν θα βρεθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

Για τον αγώνα:

«Είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά το Davis Cup τον Σεπτέμβριο. Εκπροσωπώ και πάλι την Ελλάδα. Αισθάνομαι ότι πέρασε καιρός από τον τελευταίο μου πραγματικό αγώνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που μου δείχνετε.

Ταλαιπωρήθηκα από τον τραυματισμό μου στους τελευταίους 6 μήνες και αμφέβαλα, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσω να δω τον εαυτό μου στο υψηλότερο επίπεδο και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δείξω καλό τένις σήμερα. Ας συνεχίσουμε έτσι».

Για τις συμβουλές από τον Πέτρο Τσιτσιπά:

«Παραδόξως τον ακούω. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολλά μεγάλα αδέρφια, αλλά παιδιά, να ακούτε τα μικρότερα αδέρφια σας».

Για τη μεγάλη νίκη της Σάκκαρη επί της Οσάκα:

«Ήμουν εκεί και την υποστήριζα, έκανε πολύ καλή δουλειά, έδειξε αποφασιστικότητα και αυτό είναι το επίπεδο του τένις που της αξίζει να έχει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το μικτό διπλό. Μας αρέσει να παίζουμε στο United Cup και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Και η Μαρία έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, ελπίζω αυτό το τουρνουά να μας ανεβάσει και να μας γεμίσει αυτοπεποίθηση».