Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη κόντρα στον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ με 6-2, 6-1 στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα του tie Ελλάδα - Βραζιλία, ισοφαρίζοντας το σκορ ανάμεσα στις δύο χώρες ενόψει του Κυριακάτικου προγράμματος στο Davis Cup.

Η ισοφάριση που χρειαζόταν η Ελλάδα ήρθε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του και με νίκη 6-2, 6-1 επί του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ έκανε το 1-1 στο tie απέναντι στη Βραζιλία.

Η νίκη αυτή έφερε τις ισορροπίες ενόψει του Κυριακάτικου προγράμματος, όπου θα γίνουν τουλάχιστον δύο αγώνες, ένας για το διπλό και ένας ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Φονσέκα.

Κυριάρχησε από την αρχή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι στη θέση του σερβίς, το οποίο κατάφερε να κλείσει σβήνοντας ένα break point του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο Βραζιλιάνος το πέτυχε ο Έλληνας, ο οποίος στο δεύτερο break point που του παρουσιάστηκε πήρε απόσταση ενός break (2-0), το οποίο συνόδευσε με ένα hold (3-0).

Έως το τέλος του σετ, ο 27χρονος τενίστας δεν απειλήθηκε. Αντιθέτως στο 8ο game απείλησε τον Σέιμποθ Γουάιλντ και στο πρώτο set point έκανε το 6-2 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το break back δεν τον άγχωσε και με εκπληκτική εμφάνιση πήρε τη νίκη

Η αρχή του δεύτερου σετ ήταν παρόμοια με αυτή του πρώτου για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας βρέθηκε με 2-0 μπροστά, κάνοντας break, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το hold για το 3-0. Είδε τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ να κάνει το break back (2-1).

Ωστόσο αυτό ήταν και το μοναδικό game που πήρε ο Βραζιλιάνος στο σετ, με τον Νο.27 του κόσμου να είναι καταιγιστικός και με 4-0 σερί να κλείνει το σετ (6-1) και να πανηγυρίζει τη νίκη που έδωσε την ισοφάριση στην Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9)