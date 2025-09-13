Τσιτσιπάς - Σέιμποθ Γουάιλντ 2-0: Επανέφερε τις ισορροπίες στο Ελλάδα - Βραζιλία
- Κυριάρχησε από την αρχή
- Το break back δεν τον άγχωσε και με εκπληκτική εμφάνιση πήρε τη νίκη
- Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9)
Η ισοφάριση που χρειαζόταν η Ελλάδα ήρθε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του και με νίκη 6-2, 6-1 επί του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ έκανε το 1-1 στο tie απέναντι στη Βραζιλία.
Η νίκη αυτή έφερε τις ισορροπίες ενόψει του Κυριακάτικου προγράμματος, όπου θα γίνουν τουλάχιστον δύο αγώνες, ένας για το διπλό και ένας ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Φονσέκα.
Κυριάρχησε από την αρχή
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι στη θέση του σερβίς, το οποίο κατάφερε να κλείσει σβήνοντας ένα break point του Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο Βραζιλιάνος το πέτυχε ο Έλληνας, ο οποίος στο δεύτερο break point που του παρουσιάστηκε πήρε απόσταση ενός break (2-0), το οποίο συνόδευσε με ένα hold (3-0).
Έως το τέλος του σετ, ο 27χρονος τενίστας δεν απειλήθηκε. Αντιθέτως στο 8ο game απείλησε τον Σέιμποθ Γουάιλντ και στο πρώτο set point έκανε το 6-2 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Το break back δεν τον άγχωσε και με εκπληκτική εμφάνιση πήρε τη νίκη
Η αρχή του δεύτερου σετ ήταν παρόμοια με αυτή του πρώτου για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας βρέθηκε με 2-0 μπροστά, κάνοντας break, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το hold για το 3-0. Είδε τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ να κάνει το break back (2-1).
Ωστόσο αυτό ήταν και το μοναδικό game που πήρε ο Βραζιλιάνος στο σετ, με τον Νο.27 του κόσμου να είναι καταιγιστικός και με 4-0 σερί να κλείνει το σετ (6-1) και να πανηγυρίζει τη νίκη που έδωσε την ισοφάριση στην Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9)
- Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς - Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Ζοάο Φονσέκα
- Στέφανος Σακελλαρίδης - Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.