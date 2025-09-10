O Τσιτσιπάς προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ, υπό το βλέμμα του Φονσέκα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε υπό το βλέμμα του Ζοάο Φονσέκα στο ΟΑΚΑ, εν όψει των αγώνων της Ελλάδας με τη Βραζιλία για το Davis Cup.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ραντεβού του Davis Cup, το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε με τις πρώτες προπονήσεις των εθνικών ομάδων Ελλάδας και Βραζιλίας, στο πλήρως ανακαινισμένο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την προπόνησή του στο κεντρικό γήπεδο των εγκαταστάσεων στο ΟΑΚΑ, με τον Ζοάο Φονσέκα να παρακολουθεί από τις κερκίδες. Ο 19χρονος Φονσέκα (Νο.42) είναι το πιο σημαντικό όνομα της βραζιλιάνικης ομάδας και η μονομαχία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά δεσπόζει στο πρόγραμμα του tie.

«Η προπόνηση ήταν εξαιρετική, είμαστε καλά συντονισμένοι και ενωμένοι, αυτό είναι θεμελιώδες. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για τους αγώνες» δήλωσε ο Βραζιλιάνος.

O conceito de estratégia, em grego strateegia 😂



João Fonseca e @joaopbarretto batem um papo durante o treino de Tsitsipas, que será adversário do João na Copa Davis.



[Via IG/fantastic4hands] pic.twitter.com/rSvyfvouOL September 10, 2025



Ο διευθυντής αγώνων, Αλέξης Ζητρίδης σε δηλώσεις του στη σελίδα της ΕΦΟΑ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την ανάθεση της διοργάνωσης στη χώρα μας, τον περασμένο Απρίλιο. Σήμερα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε πλήρως έτοιμοι να υποδεχθούμε τις ομάδες και το κοινό, προσφέροντας, όπως έχουμε αποδείξει έμπρακτα και στο παρελθόν, μια ακόμη μοναδική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

🔹Resumo de como foi o primeiro dia de treinamentos do Time Brasil para a Copa Davis.



O torneio será disputado em Atenas, na Grécia, nos dias 13 e 14 de setembro.



🎥 Green Filmes/CBT pic.twitter.com/ciYrJ3yFqE September 9, 2025

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες της Οργανωτικής Ομάδας, που με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την αδιάκοπη προσπάθειά τους αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του event. Ευχαριστίες επίσης στην Ελληνική Ομοσπονδία Τένις, στη Stadio2020 που διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ολυμπιακή εγκατάσταση, καθώς και στους χορηγούς της Εθνικής Ελλάδας και των αγώνων, χάρη στη στήριξη των οποίων διασφαλίζουμε το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης στο οποίο πάντα στοχεύουμε.

Αναμένουμε όλους τους φίλους του τένις στο γήπεδο για να στηρίξουμε μαζί την προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας».

Ώρες έναρξης αγώνων

Σάββατο 18:00

Κυριακή 17:00

Ζώνες και τιμές εισιτηρίων