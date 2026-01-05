Τσιτσιπάς: Έντονο ξέσπασμα και «@ντε γ@μ#σου» μετά τον τελευταίο πόντο στον Χάρις
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε σκληρή μάχη για δύο ώρες και 16 λεπτά μέχρι να κάμψει την αντίσταση του Μπίλι Χάρις με 4-6, 6-1, 7-6(4), χαρίζοντας στην Ελλάδα το προβάδισμα με 1-0 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup του Περθ.
Ο Έλληνας τενίστας είχε τον τελευταίο λόγο στο tie break φθάνοντας σε τρία match points (6-3) και στη δεύτερη ευκαιρία πήρε το σετ με 7-6(4) και κατ' επέκταση τη νίκη απέναντι στον Βρετανό αντίπαλό του.
Ο ίδιος μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα τον τελευταίο πόντο που σημείωσε και ξέσπασε φωνάζοντας «@ντε γ@μ#σου» πριν γυρίσει προς τον ελληνικό πάγκο όπου κάθονταν τα υπόλοιπα μέλη της Team Hellas.
Δείτε τους πανηγυρισμούς και τις φωνές του Τσιτσιπά
