Το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τον πόντο απέναντι στον Χάρις, για το 1-0 της Ελλάδας επί της Μ. Βρετανίας στο United Cup του Περθ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε σκληρή μάχη για δύο ώρες και 16 λεπτά μέχρι να κάμψει την αντίσταση του Μπίλι Χάρις με 4-6, 6-1, 7-6(4), χαρίζοντας στην Ελλάδα το προβάδισμα με 1-0 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup του Περθ.

Ο Έλληνας τενίστας είχε τον τελευταίο λόγο στο tie break φθάνοντας σε τρία match points (6-3) και στη δεύτερη ευκαιρία πήρε το σετ με 7-6(4) και κατ' επέκταση τη νίκη απέναντι στον Βρετανό αντίπαλό του.

Ο ίδιος μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα τον τελευταίο πόντο που σημείωσε και ξέσπασε φωνάζοντας «@ντε γ@μ#σου» πριν γυρίσει προς τον ελληνικό πάγκο όπου κάθονταν τα υπόλοιπα μέλη της Team Hellas.