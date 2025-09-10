Ο Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ για τα παιχνίδια του Davis Cup

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα και θα δει από κοντά παιχνίδια από το tie της Ελλάδας με τη Βραζιλία για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ.

Στην αντίστροφη μέτρηση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Βραζιλίας, για τα παιχνίδια του Davis Cup, που θα φιλοξενηθούν στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» το Σαββατοκύριακο (13-14) στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις κι ανάμεσά τους θα βρίσκεται και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 38χρονος Σέρβος, που έφθασε μέχρι τα ημιτελικά στο US Open, μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη, εγκαταστάθηκε στη χώρα μας και τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στην Αθήνα, διαμένοντας στα νότια προάστια.

Η παραμονή Τζόκοβιτς στην Αθήνα τείνει να γίνει μόνιμη και ο Σέρβος δεν αφήνει την ευκαιρία, θα ανηφορίσει στο Μαρούσι και να δει από κοντά παιχνίδια του tie ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία για το Davis Cup.

Όπως αναφέρει το tennis.24 o Τζόκοβιτς ζήτησε προσκλήσεις από τον Στέφανο Τσιτσιπά για την αναμέτρηση με τη Βραζιλία και το αίτημά του ικανοποιήθηκε αμέσως, για να δει τους αγώνες, με τη γυναίκα και τα παιδιά του, δίνοντας με την παρουσία του ξεχωριστό χρώμα.