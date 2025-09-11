Όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς η συμμετοχή του στο Davis Cup είναι αβέβαιη, λόγω τραυματισμού.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ραντεβού του Davis Cup, το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου, όπου οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και Βραζιλίας θα αναμετρηθούν στο πλήρως ανακαινισμένο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ. Ωστόσο, η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά δεν είναι σίγουρη, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος με δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ανέφερε στους «Fantastic4hands» ότι δεν βρίσκεται στο 100%, καθώς προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έτσι η συμμετοχή του στους αγώνες της εθνικής ομάδας θεωρείται αμφίβολη.

Επιπλέον, ο ίδιος δήλωσε πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ο οποίος τον ταλαιπώρησε αρκετά κατά την διάρκεια του US Open, προκειμένου να είναι έτοιμος και διαθέσιμος για τα ματς της Ελλάδας κόντρα στη Βραζιλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Αισθάνομαι πολύ καλύτερα σε σχέση με δύο - τρεις εβδομάδες πριν, αλλά στο US Open ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Στον πρώτο γύρο είχα αρνητικές σκέψεις, φοβήθηκα ότι δε θα τελείωνα το ματς. Χρειάστηκα medical timeout κόντρα στον Άλτμαϊερ και γενικά δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία.

Απρόβλεπτα πράγματα μου συνέβησαν σε αυτά τα τουρνουά, σε προπονήσεις και εκτός αγώνων. Παλεύω με τον τραυματισμό, βλέπω ειδικούς, προσπαθώ να μάθω τι συμβαίνει και ελπίζω να το ξεπεράσω σύντομα. Δε θέλω να υποσχεθώ πολλά πράγματα, γιατί ακόμη προσπαθώ να ξεπεράσω τον τραυματισμό μου, δεν είμαι σίγουρος ακόμη, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό».