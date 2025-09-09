Στο Καβούρι... πιάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς να κάνει προπόνηση με τον μικρό του γιο Στέφαν κατά την παραμονή του στην Αθήνα, η οποία όπως όλα δείχνουν πρόκειται να γίνει μόνιμη...

Μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά του US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Μάλιστα, ο ίδιος το πρωί της Τρίτης (9/9) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις τένις στο Kavouri Tennis Club όπου έκανε προπόνηση με τον γιο του.

Όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία του Σέρβου τενίστα δεν πέρασε απαρατήρητη με όσους βρέθηκαν εκεί να φωτογραφίζονται μαζί του. Ο ίδιος ήταν πολύ δεκτικός με τον κόσμο, θέλοντας από τώρα να ξεκινήσει την προσαρμογή του στα δεδομένα του νέου τόπου κατοικίας του.

Σημειώνεται πως ο παγκόσμιος θρύλος του τένις φαίνεται πως θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, έχοντας βρει μόνιμη κατοικία στα Νότια προάστια. Έχει εγγράψει τα παιδιά του στο Saint Lawrence College, με τις όποιες λεπτομέρειες για την μονιμοποίησή του στη χώρα μας να έχουν «κλειδώσει».

Δείτε το βίντεο που τράβηξε το tennis24 με τον Σέρβο τενίστα να προπονείται με το γιο του στο Καβούρι