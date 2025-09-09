Τζόκοβιτς: Προπονείται με τον γιο του στο Καβούρι (vid)
Μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά του US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Μάλιστα, ο ίδιος το πρωί της Τρίτης (9/9) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις τένις στο Kavouri Tennis Club όπου έκανε προπόνηση με τον γιο του.
Όπως ήταν αναμενόμενο η παρουσία του Σέρβου τενίστα δεν πέρασε απαρατήρητη με όσους βρέθηκαν εκεί να φωτογραφίζονται μαζί του. Ο ίδιος ήταν πολύ δεκτικός με τον κόσμο, θέλοντας από τώρα να ξεκινήσει την προσαρμογή του στα δεδομένα του νέου τόπου κατοικίας του.
Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας από Σεπτέμβρη ο Νόβακ Τζόκοβιτς!
Δείτε ΕπίσηςΤζόκοβιτς: «Σίγουρα θα παίξω στην Αθήνα» (vid)
Σημειώνεται πως ο παγκόσμιος θρύλος του τένις φαίνεται πως θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, έχοντας βρει μόνιμη κατοικία στα Νότια προάστια. Έχει εγγράψει τα παιδιά του στο Saint Lawrence College, με τις όποιες λεπτομέρειες για την μονιμοποίησή του στη χώρα μας να έχουν «κλειδώσει».
Δείτε το βίντεο που τράβηξε το tennis24 με τον Σέρβο τενίστα να προπονείται με το γιο του στο Καβούρι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.