Basketaki: Γεμάτο ποιότητα το Novibet Top 10
Αναλυτικά οι 10 κορυφαίες φάσεις του Novibet Top 10:
#10 – Ο Κωνσταντίνος Χανιώτης (Lekkas BC) είδε το χρόνο της επίθεσης να μηδενίζει και πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό… πίσω από το κέντρο!
#9 – Εξαιρετικό τρίγωνο από τους Ektair Steels: ο Ορφανίδης βρήκε τον Νικολόπουλο, εκείνος πάσαρε στον Γεωργίου και ο τελευταίος τελείωσε ιδανικά τον αιφνιδιασμό με δεξί lay-up!
#8 – Οι Γαϊτανάκης και Βεργόπουλος των Komodo Dragons εκτέλεσαν με μαγεία το pick n’ roll, όταν ο πρώτος πέρασε την πάσα στον δεύτερο… ανάμεσα από τα πόδια του αντιπάλου!
#7 – Ο Μανωλουδάκης έδωσε μια φοβερή σκαστή πάσα στον Μουλαρογιάννη, ο οποίος έκοψε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε για τη Drunk Team.
#6 – Ο Σαράντης Σουγιουλτζής (Porto Raftors) σούταρε υπό πίεση από τη γωνία και ευστόχησε με ταμπλό!
#5 – Οι Spacers Athens έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο, όπου ο Αντωνόπουλος ύψωσε μια εντυπωσιακή alley-oop πάσα στον Ασημογιώργο, που τελείωσε τη φάση με στυλ.
#4 – Ο Αλέξανδρος Μάρκουλης σημείωσε ένα απίστευτο καλάθι: ξεκίνησε με δεξί μπάσιμο, απέφυγε την άμυνα περνώντας στην αριστερή πλευρά και τελείωσε με ανάποδα φάλτσα στο δεξί χέρι!
#3 – Ο Εμμανουήλ Αντωνόπουλος (Spacers Athens) έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε δυναμικά με το ένα χέρι.
#2 – Ο Αλέξανδρος Μηλόπουλος (Πάσα_Ρε) βρέθηκε πίσω από το καλάθι και, με ένα απίθανο circus shot πάνω από το ταμπλό, έστειλε την μπάλα στο στόχο!
#1 – Στην κορυφή, ο Βασίλης Σταυρακάκης πήρε τον κεντρικό διάδρομο και σκόραρε πετώντας την μπάλα με εντυπωσιακή καμπύλη, γυρνώντας το σώμα του… χωρίς καν να βλέπει το καλάθι!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.