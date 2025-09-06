Ο Νόβακ Τζόκοβιτς από τη Νέα Υόρκη ξεκαθάρισε πως το επόμενο τουρνουά που θα πάρει μέρος είναι το 250άρι της Αθήνας, στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

O Νόβακ Τζόκοβιτς το 2008 έγινε ο νεαρότερος παίκτης που έπαιξε στους ημιτελικούς και στα τέσσερα Grand Slam σε μια χρονιά και τώρα στο US Open, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης, που πετυχαίνει το ίδιο.

Σε ηλικία 38 ετών και δύο μηνών δεν τα κατάφερε απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ και στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή μόνο το τουρνουά της Αθήνας, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, βρίσκεται στα αγωνιστικά του πλάνα.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται το Australian Open, ο Τζόκοβιτς απάντησε: «Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, δεν σκέφτομαι τόσο μακριά, για να είμαι ειλικρινής. Θα παίξω στο τουρνουά της Αθήνας, αλλά μετά από αυτό είναι άγνωστο το πού θα πάω και τι κάνω».

Το 250άρι τουρνουά της Αθήνας έρχεται στη χώρα μας από το Βελιγράδι, μετά την πρωτοβουλία του ίδιου και θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς βλέποντας ρεαλιστικά την κατάσταση, παραδέχθηκε πως πλέον είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει τους Αλκαράθ και Σίνερ σε παιχνίδια περισσότερα των τριών σετ.

«Έχασα τους τρεις από τα τέσσερις ημιτελικούς φέτος στα Grand Slam εναντίον αυτών των παικτών. Είναι απλά πολύ καλοί. Το best of five με δυσκολεύει πάρα πολύ να παίξω μαζί τους. Ειδικά στα τελευταία στάδια των Grand Slam, ίσως έχω περισσότερες πιθανότητες σε αγώνες best of three» είπε ο Τζόκοβιτς.

