Η Σάκκαρη επιστρέφει στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα

Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο Γουαδαλαχάρα Όπεν στο Μεξικό, εκεί όπου πριν από δύο χρόνια κατέκτησε τον τίτλο.

Η Μαρία Σάκκαρη το απόγευμα της Πέμπτης (21/8) έμαθε την κλήρωσή της στο US Open και λίγο αργότερα έγινε γνωστή η επιστροφή της στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα.

Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια μετά το US Open θα ταξιδέψει στα δυτικά του Μεξικού για να πάρει μέρος στο 500άρι τουρνουά, που θα γίνει από τις 8 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η Σάκκαρη μόνο ευχάριστες αναμνήσεις έχει από το τουρνουά καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 κατέκτησε εκεί τον 2ο τίτλο της καριέρας της, όταν μάλιστα το Guadalajara Open ήταν WTA 1000 τουρνουά. Από πέρυσι το τουρνουά έγινε 500άρι, με τη Μαγκνταλένα Φρεχ να κατακτά τον τίτλο.