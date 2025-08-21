Η Σάκκαρη επιστρέφει στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα

Σάκκαρη: Επιστρέφει στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα
Η Μαρία Σάκκαρη το απόγευμα της Πέμπτης (21/8) έμαθε την κλήρωσή της στο US Open και λίγο αργότερα έγινε γνωστή η επιστροφή της στην αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα.
Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια μετά το US Open θα ταξιδέψει στα δυτικά του Μεξικού για να πάρει μέρος στο 500άρι τουρνουά, που θα γίνει από τις 8 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.
Η Σάκκαρη μόνο ευχάριστες αναμνήσεις έχει από το τουρνουά καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 κατέκτησε εκεί τον 2ο τίτλο της καριέρας της, όταν μάλιστα το Guadalajara Open ήταν WTA 1000 τουρνουά. Από πέρυσι το τουρνουά έγινε 500άρι, με τη Μαγκνταλένα Φρεχ να κατακτά τον τίτλο.
🥳 ¡LA GRIEGA MÁS MEXICANA ESTÁ DE REGRESO! 🤩🇲🇽@mariasakkari🇬🇷 está de regreso en Guadalajara y buscará volver a llevarse el título a casa 🔥— GDL Open AKRON presentado por Santander (@WTAGuadalajara) August 21, 2025
Welcome back, Maria! 🫶#WTA #GDLOpenAKRONxSantander #ThisIsTennis #MariaSakkari pic.twitter.com/w0cJsdwUgM
