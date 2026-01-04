«Υπό διωγμό ο Νούνο στην Γουεστ Χαμ - Ποιος θα είναι ο πιθανός αντικαταστάτης του»

Μετά και την νέα ήττα της Γουέστ Χαμ από την ουραγό Γούλβς, στην Αγγλία κάνουν λόγο για πιθανή αποχώρηση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο των «σφυριών».

Η Γουεστ Χαμ ταξίδεψε χθες (03/01) στην έδρα της ουραγού Γουλβς, στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 3-0, χαρίζοντας στους γηπεδούχος την πρώτη τους νίκη για την φετινή σεζόν.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, άρχισαν να βγαίνουν από τα βρετανικά μέσα οι φήμες περί απόλυσης του Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ο πορτογάλος τεχνικός κατέφθασε στον πάγκο των σφυριών στα τέλη του Σεπτεμβρίου, μετά την απόλυση του από την Νότιγχαμ Φόρεστ και σε 15 αγώνες πρωταθλήματος έχει συγκεντρώσει μόνο 11 βαθμούς από τους διαθέσιμους 45.

Ήδη μετά την εντός έδρα ήττα από την Φούλαμ στις 27/12 (0-1) είχε αρχίσει να γίνεται λόγος για την απομάκρυνση του Νούνο από την ομάδα, όμως η χθεσινή ήττα από τους λύκους, που βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αναζωπύρωσε την φημολογία.

Μάλιστα ο ίδιος στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε πως η ήττα αυτή ήταν η χειρότερη που έχει ζήσει ποτέ ως επαγγελματίας προπονητής.

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς. Ήταν ντροπιαστικό. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω εκτός από το ότι λυπούμαστε. Λυπούμαστε επειδή αυτό που δείξαμε δεν ήταν αρκετά καλό. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα, χρειαζόμαστε βαθμούς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και κανείς δεν περίμενε αυτή την εμφάνιση. Σήμερα ήταν η χειρότερη εμφάνιση που είχαμε. Χρειαζόμασταν πολύ περισσότερα από τους παίκτες μας. Ο τρόπος που παίξαμε ήταν πολύ κακός, ήταν ντροπιαστικός. Δεν θυμάμαι ούτε μια μέρα να ένιωσα τόσο άσχημα σε γήπεδο ποδοσφαίρου, ήταν η χειρότερη ήττα που έχω ζήσει».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το αν γνωρίζει για το μέλλον του στο σύλλογο, ο Νούνο αρνήθηκε να απαντήσει και άλλαξε θέμα συζήτησης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν έχει να κάνει με το μέλλον μου, έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, πώς μπορούμε να βελτιωθούμε και να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θα μας κάνουν να ανέβουμε στην κατάταξη. Αυτό μας ανησυχεί».

Αν τελικά ο 51χρόνος τεχνικός αποχωρήσει από τον πάγκο της Γουέστ Χαμ, τότε αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένας προπονητής απολύεται από δύο ομάδες της Premier League μέσα στην ίδια σεζόν.

Η διοίκηση των «σφυριών» πάντως, έχει ήδη αρχίσει να ψάχνει για αντικαταστάτες με τον επικρατέστερο όνομα αυτή τη στιγμή να είναι εκείνο του Στέφαν Μπίλιτς, ο οποίος σύμφωνα με την «The Sun» είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα του Λονδίνου μετά την πρώτη θητεία του, που τελείωσε το καλοκαίρι του 2017.