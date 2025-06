Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγουδά για τον Γιάνικ Σίνερ (vid)

Ο Αντρέα Μποτσέλι και ο Γιάνικ Σίνερ κυκλοφόρησαν το single «Polvere e Gloria», με τον διάσημο τενόρο να εμπνέεται από τον Ιταλό τενίστα.

Μια απρόσμενη, μα συνάμα, υπέροχη συνεργασία από δυο κορυφαίους στο είδος τους. Ο περίφημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι και ο Γιάνικ Σίνερ παρουσίασαν την Παρασκευή (20/6) το single «Polvere e Gloria» («Σκόνη και Δόξα»), αφιερωμένο στον Ιταλό τενίστα.

Το τραγούδι, το οποίο συνδυάζει ιταλικά και αγγλικά, αναμιγνύει τα φωνητικά του Μποτσέλι, με προφορικούς στίχους στα αγγλικά από τον Σίνερ.

Είναι ένας φόρος τιμής στον αγώνα και την ομορφιά του ταξιδιού της ζωής και «στη λεπτή γραμμή που μετατρέπει τη σκόνη σε δόξα».

Στο βίντεο υπάρχει συνοδευτικό υλικό από την παιδική ηλικία και των δύο Ιταλών, με τρέχουσες σκηνές γυρισμένες στο σπίτι του 66χρονου Μποτσέλι στην Τοσκάνη.

Andrea Bocelli & Jannik Sinner — Polvere e Gloria.

A meeting of elegance and greatness.

The voice of a legend. The will of a champion.

Full clip now available. 🎥👇 pic.twitter.com/HsEb21vSik