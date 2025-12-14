Δείτε τα πεπραγμένα των Ελλήνων παικτών στα γήπεδα του NCAA.

Συνεχίζουν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA οι Έλληνες παίκτες. Εκπροσωπούν τη χώρα μας στο κολεγιακό μπάσκετ και δράση είχαμε και τα ξημερώματα της Κυριακής. Kορυφαία απόδοση του Αμπόσι. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά

Αμπόσι - San Francisco

Ο Αμπόσι ήρθε από τον πάγκο στην ήττα με 85-75 του San Francisco από το Saint Louis. Έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά και μέτρησε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος με 3/5 σουτ. Φέτος έχει 3.9 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά ματς. Πρόσφερε κάποια πράγματα στην ομάδα του αλλά δεν ήταν αρκετά.

Ροζακέας - Μοunt St' Marys

Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ροζακέας στη νίκη του κολεγίου του, του Mount St' Marys στην νίκη με 81-73 επί του Loyola Marymount. Είχε 0/2 σουτ, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ και 2 λάθη. Τη φετινή σεζόν μετρά 7.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά ματς.

Παπασταύρου - Seattle U

Χωρίς πόντο έμεινε και ο Παπασταύρου στη νίκη του Seattle U επί του Warner Pacifiv με 115-60. Ήρθε από τον πάγκο και έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά έχοντας 0/3 σουτ, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά και ένα λάθος. Κατά μέσο όρο σκοράρει έναν πόντο και κατεβάζει 2 ριμπάουντ ανά ματς.

Ρούμογλου - Richmond

Ο Ρούμογλου αγωνίστηκε για 28 λεπτά στη νίκη του Richmond επί του Southern Illinois στην παράταση με 93-84. Είχε 3 πόντους, 1/3 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Έκανε σημαντική δουλειά στον αμυντικό τομέα για τους νικητές.