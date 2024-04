Απών από το τουρνουά του Μόντε Κάρλο θα είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος γνωστοποίησε την είδηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα X.

Αν και προετοιμαζόταν για τη συμμετοχή του στο 1000άρι του Μόντε Κάρλο, ο Ράφα Ναδάλ δεν θα αγωνιστεί, με τον έμπειρο Ισπανό τενίστα να το ανακοινώνει μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

O 37χρονος δεν θα βρεθεί στο πρώτο τουρνουά Masters της χωμάτινης περιόδου, με τον ίδιο να συνεχίζει την προετοιμασία του κάτι που γίνεται ξεκάθαρο στο βίντεο που ανέβασε με την ανακοίνωση ότι αποσύρει την συμμετοχή του από το τουρνουά Μονακό.

«Γεια σε όλους! Είναι δύσκολοι καιροί για μένα αθλητικά. Δυστυχώς σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να παίξω στο Μόντε Κάρλο. Το σώμα μου απλά δεν με αφήνει».

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo