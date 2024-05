Στο ίδιο μισό με τους Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ κληρώθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά Masters της Ρώμης, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει πρεμιέρα στον δεύτερο γύρο της ιταλικής διοργάνωσης.

Η κληρωτίδα του τουρνουά Masters της Ρώμης έφερε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον μονοπάτι του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και του κατόχου του φετινού τουρνουά στην Μαδρίτης Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αναλυτικότερα, ο Έλληνας τενίστας θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο θ' αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Στρουφ - Κατσίν. Στον τρίτο γύρο είναι πιθανό να παίξει απέναντι στον Κάμερον Νόρι, ενώ πριν τα προημιτελικά είναι πιθανό να κοντραριστεί με έναν εκ των Αλέξ Ντε Μινόρ και Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Στα προημιτελικά, βάσει ranking, θα τον περιμένει ο κάτοχος του φετινού Masters της Μαδρίτης Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ στα ημιτελικά πιθανότατα θα μονομαχήσει με το Νο.2 του ταμπλό Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

The Men's draw is HERE 🤌#IBI24 | @atptour pic.twitter.com/ZU9jnP6bSX