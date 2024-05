Η κλήρωση στο τουρνουά της Ρώμης για την WTA πραγματοποιήθηκε με την κληρωτίδα να φέρνει τη Μαρία Σάκκαρη στο μονοπάτι της Αρίνα Σαμπαλένκα, με την Ελληνίδα να κάνει πρεμιέρα από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια κληρώθηκε στο τρίτο τέταρτο στο οποίο -βάσει ranking- είναι πιθανό ν' αντιμετωπίσει την Ελένα Ριμπάκινα στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Νο.8 του κόσμου θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο και στον δεύτερο περιμένει την Φεντερίκα Ντι Σάρα ή μία qualifier.

Στον τρίτο γύρο είναι πολύ πιθανό να βρει την Ντόνα Βέκτις, την οποία αντιμετώπισε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης, επικρατώντας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ή την Ανχελίνα Καλίνινα. Ενώ πριν τα προημιτελικά ίσως να χρειαστεί να παίξει κόντρα σε μία εκ των Αζαρένκα και Παολίνι.

Στα προημιτελικά, η Σάκκαρη μάλλον θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του περσινού τουρνουά Ελένα Ριμπάκινα για ένα εισιτήριο στην τετράδα, εκεί όπου αντίπαλος της ίσως είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα ή η Ονς Ζαμπέρ.

