Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επέβαλε την ισχύ της απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την υποχρέωσε σε δεύτερη διαδοχική ήττα στη La Liga.

Νικηφόρο σερί ήταν και... πάει για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα την «προσγείωσε» και η Αθλέτικ Μπιλμπάο την «χτύπησε» όσο ήταν κάτω, υποχρεώνοντάς τη σε δεύτερη διαδοχική ήττα στη La Liga, πάνω που είχε πλησιάσει την κορυφή. Οι Βάσκοι πήραν τη νίκη στο φινάλε (1-0) και με το σπουδαίο τρίποντο ανέβηκαν στην 7η θέση, στο -1 από την εξάδα.

Κλειστό και ισορροπημένο για ώρα το παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο «μονομάχους» που έδειχναν να νοιάζονται πρωταρχικά για την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Εν τέλει, όπως φαινόταν πως θα συμβεί, το ματς κρίθηκε σε μια στιγμή. Στο 85ο λεπτό, ο Νίκο Γούλιαμς έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μπερενγκέρ με φανταστικό, μονοκόμματο πλασέ εκτός περιοχής νίκησε τον Όμπλακ και υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του.