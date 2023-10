Τσιτσιπάς: «Η Μπαντόσα μου είπε να… κανονίσω να παίξω καλά στη Βιέννη»

Στο περιθώριο του τουρνουά στη Βιέννη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε συνέντευξη στην Μπάρμπαρα Σετ, για το τηλεοπτικό δίκτυο «Servus TV».

Λίγο πριν τη νίκη του επί του Τιμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στο τουρνουά της Βιέννης, αλλά και την… απειλή της Πάουλα Μπαντόσα για να τα πάει καλά στην διοργάνωση.

Η Μπαντόσα δεν είναι κοντά του στη Βιέννη λόγω υποχρεώσεων, αλλά θα μπορέσει να είναι αν παραμένει τουλάχιστον ως την Τετάρτη εκεί ο Τσιτσιπάς κι επειδή λατρεύει την πόλη, τον… απείλησε ανοιχτά λέγοντάς του να παίξει καλά….

«Η Πάουλα μου είπε “κοίτα να παίξεις καλά γιατί η Βιέννη είναι πολύ όμορφη, ώστε να μπορέσω να έρθω να σε δω”»,είπε ο Στέφανος που επεκτάθηκε λίγο παραπάνω στη σχέση τους.

«Ακόμη και να μην ήμασταν τενίστες, νομίζω, πως θα βρίσκαμε την αγάπη και το πάθος ο ένας για τον άλλον. Απλά έτυχε να έρθει μέσω του τένις. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν μέσω του τένις. Είναι μια εύκολη σχέση αγάπης. Ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Είναι από τα σπάνια πράγματα. Δεν θέλω να ακουστώ κλισέ, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιον να σε καταλαβαίνει» τόνισε.

