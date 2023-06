Tσιτσιπάς για Μπαντόσα: «Έχω γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή μου, ποτέ δεν έχω βρει τόση ομορφιά σε μία γυναίκα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του στην Βild επιβεβαίωσε τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα λέγοντας: «Ναι, είμαστε ζευγάρι. Αλλά όχι μόνο ζευγάρι. Είμαστε αδελφές ψυχές».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε συνέντευξη στην Bild κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γερμανία για το μίτινγκ στη Στουτγκάρδη και ρωτήθηκε για τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα.

Ο Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε πως είναι ζευγάρι με την Ισπανίδα, ενώ για τα συνεχόμενα ποσταρίσματα στα σόσιαλ, τόνισε πως δεν είναι κάτι που συνηθίζει.

«Ναι, είμαστε ζευγάρι. Αλλά όχι μόνο ζευγάρι. Είμαστε αδελφές ψυχές. Έτσι πρέπει να ορίζεται. Είναι πολύ σπάνιο να βρείτε την αδελφή ψυχή σας. Αν ρωτήσεις την Πάουλα, θα σου πει ακριβώς το ίδιο», είπε ο Τσιτσιπάς.

Tsitsipas on relationship with Badosa



“I've met many women in my life. I can say that very confidently. I’ve never felt so attracted & found so much beauty & interest in a woman. I told Paula that & she said the same & I was happy to hear that.. it’s such a spiritual connection” pic.twitter.com/b8bz8LGwUx