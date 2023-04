Η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα θα συνεχίσει να βρίσκεται εκτός τένις μέχρι και το καλοκαίρι.

Η 29χρονη Ισπανίδα μέσα στο 2023 έχει δώσει όλους κι όλους τέσσερις αγώνες, μετρώντας ισάριθμες ήττες, τελευταία από την Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα στο 250άρι τουρνουά της Λιόν, στο τέλος Ιανουαρίου.

Η Μουγκουρούθα με αναφορά της στα social media, ανακοίνωσε την απόφασή της να μείνει εκτός αγώνων μέχρι το καλοκαίρι και μαζί από το Roland Garros και το Wimbedon.

Garbiñe Muguruza out till at least the summer. Misses clay and grass.



Good to see her finding some happiness outside the court. pic.twitter.com/Q5FJoOuCq3