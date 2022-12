Ναδάλ: «Δεν είχα ποτέ την εμμονή να γίνω ο κορυφαίος»

Ο Ράφαελ Ναδάλ σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξής του στη Marca, μίλησε για τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές του 2022, για το «Big 3», για τη δική του στιγμή αποχώρησης, καθώς και τη νέα γενιά, κάνοντας ειδική μνεία στον Κάρλος Αλκαράθ.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη του συνέντευξη στη Marca, o Ράφαελ Ναδάλ βρέθηκε στα γραφεία της ισπανικής εφημερίδας κάνοντας έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. Παράλληλα, ο 36χρονος Ισπανός μίλησε για τη νέα χρονιά, για το αν σκέφτεται τη στιγμή της αποχώρησής του, για το «Big 3» και τη νέα γενιά.



Αναλυτικά η συνέντευξη του Ναδάλ



*Για το πώς έχει αλλάξει η ζωή του με τη γέννηση του γιου του.

«Ήταν μια τεράστια αλλαγή, πρέπει να οργανωθώ για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω την επαγγελματική μου ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάτι νέο. Πάντα πίστευα ότι όλα αυτά θα έρθουν όταν σταματήσω το τένις. Αυτό είχα πάντα στο κεφάλι μου. Το θέμα είναι ότι η καριέρα μου, ευτυχώς, κράτησε πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Πρέπει λοιπόν να μάθω να ζω σε αυτό το νέο ζωής και να προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός στα κορτ».

*Για το ξεκίνημα του 2022, μέχρι τον τραυματισμό στα πλευρά.

«Το πρώτο σκέλος της σεζόν ήταν συναρπαστικό και συναισθηματικό, γιατί προερχόμουν από πέντε δύσκολους μήνες και το πόδι δεν ήταν καλά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του τουρνουά στο στο Άμπου Ντάμπι κόλλησα τον ιό και πέρασα δέκα ημέρες σε καραντίνα.

Όταν ταξίδεψα στην Αυστραλία, μόλις δύο μέρες μετά την ανάρρωσή μου, δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να πάω. Μετά άρχισα να παίζω καλά, αλλά δεν φανταζόμουν τι επρόκειτο να συμβεί στη συνέχεια στη Μελβούρνη, με έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς που έχω παίξει (ο Ναδάλ από το 0-2 πέτυχε την ανατροπή απέναντι στον Μεντβέντεφ).

Μέχρι το Indian Wells είχα 20 νίκες στη σειρά, αλλά στον ημιτελικό κόντρα στον Αλκαράθ, έσπασα το πλευρό μου. Στα αποδυτήρια μετά βίας μπορούσα να αναπνεύσω, αλλά αποφάσισα να παίξω τον τελικό, γιατί μου είπαν ότι μάλλον ήταν μυϊκός σπασμός. Προφανώς, αν μάθαινα ότι έχω σπάσει τα πλευρά, δεν θα έπαιζα. Από εκεί και πέρα ​​η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη».

*Για τη 14η νίκη του στο γαλλικό Όπεν.

«Ήταν έναν μάλλον κάτι απροσδόκητο, γιατί μια εβδομάδα πριν είχα φύγει από τη Ρώμη με κουτσαίνοντας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο ότι αν οι γιατροί δεν είχαν βρει τη λύση να με ανακουφίσουν από τον πόνο, δεν θα είχα καταφέρει να κερδίσω το Ρολάν Γκαρός.

Πήγα στο Παρίσι με κακή προετοιμασία, αλλά είχα αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη στην Αυστραλία και την ημέρα που έπρεπε να παίξω πολύ καλά, στον προημιτελικό κόντρα στον Τζόκοβιτς, το έκανα. Ήμουν ρεαλιστής, ο ημιτελικός κόντρα στον Ζβέρεφ ήταν πολύ δύσκολος, οτιδήποτε θα μπορούσε να είχε συμβεί, αλλά ο καημένος έσπασε τον αστράγαλό του».

*Για την παρουσία του στο Wimbledon

«Μετά τη νίκη στο Ρολάν Γκαρός σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να αποσυρθώ αν δεν έβρισκα λύση για το πόδι μου, γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω με αυτούς τους χρόνιους πόνους. Όμως η νέα θεραπεία λειτούργησε και σε ψυχικό επίπεδο ήμουν πολύ πιο άνετα.

Στην πραγματικότητα, από τον δεύτερο τίτλο μου το 2010 δεν είχα παίξει τόσο καλά στο Λονδίνο. Ήθελα να προσπαθήσω να το ξανακερδίσω. Όμως ήρθε ο τραυματισμός στην κοιλιακή χώρα (ο Ναδάλ αποσύρθηκε πριν από τον ημιτελικό με τον Κύργιο) και από εκεί και πέρα ​​η χρονιά ήταν καταστροφική.

Έπαιζα τένις με πολλά αντιφλεγμονώδη, σκέφτηκα ότι έπρεπε να σταματήσω το τένις, γιατί είχα χάσει τη ζωτικότητά μου. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, οπότε ήταν δύσκολο να φτάσω στο τελευταίο στάδιο της σεζόν με τη βέλτιστη προετοιμασία».

*Για το πώς έχει το πρόγραμμά του εν όψει του Αυστραλιανού Όπεν.

«Είναι πιθανό να ταξιδέψω στις 26 Δεκεμβρίου γιατί στις 31 του μήνα έχω το ντεμπούτο μου στο United Cup. Θα παίξω τουλάχιστον δύο παιχνίδια πριν από το Αυστραλιανό Όπεν, στις 2 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσω τον Νικ Κύργιο, που θα μου φανεί χρήσιμo.

Θα προσπαθήσω να φθάσω στο επίπεδο που χρειάζομαι για να είμαι ανταγωνιστικός στη Μελβούρνη. Δεν μου αρέσει να παίζω την εβδομάδα πριν από ένα Grand Slam. Δεν το έχω κάνει για 15, 16 χρόνια και δεν πρόκειται να το κάνω τώρα».



*Για το αν έχει κουραστεί ή βαρεθεί από τη σύγκριση με τους Φέντερερ, Τζόκοβιτς και ποιος είναι ο κορυφαίος

«Όχι, δεν βαριέμαι, νομίζω ότι είναι καλό για την προώθηση του τένις, ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια. Θα υπάρξει ένας που θα είναι ο καλύτερος, γιατί ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του, πέρα ​​από τα αντικειμενικά δεδομένα.



Τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι και ο Φέντερερ και ο Τζόκοβιτς ή εγώ έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από όσα είχαμε ονειρευτεί. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα πράγματα, αλλά με αριθμούς έχουμε πετύχει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στο άθλημά μας, οπότε και οι τρεις μας θα μείνουμε στην ιστορία του τένις.

Μεταξύ των τριών μας, κανείς μας δεν θα ήταν τόσο ανταγωνιστικός, αν δεν είχαμε ο ένας το άλλον. Ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς και πιέσαμε τους εαυτούς μας στα άκρα, για να βελτιωθούμε, να θέλουμε πάντα και περισσότερα.

Φυσικά θα ήθελα να είμαι εγώ ο καλύτερος, χωρίς αμφιβολία, αλλά για μένα δεν ήταν ποτέ εμμονή, ούτε θα είναι. Λοιπόν, μπορεί να είναι ψευδαίσθηση, αλλά καθόλου εμμονή.

Στο τέλος λέω πάντα το ίδιο πράγμα και μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τη ζωή για όλα όσα με έκανε να ζήσω τόσα χρόνια, όχι μόνο ως τενίστας, γιατί μπόρεσα να ζήσω πολλά πράγματα που δεν θα τα ονειρευόμουν όταν ήμουν μικρός».

*Για το αν σκέφτεται τη δική του αποχώρηση

«Δεν το σκέφτομαι, γιατί δεν είμαι από αυτούς που προσπαθούν να μαντέψουν, να προβλέψουν ή να προετοιμάσουν το μέλλον, επειδή τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι αυτή η στιγμή είναι πιο κοντά από πέρυσι, χωρίς αμφιβολία και πριν από δύο χρόνια. Αυτή είναι καθαρή λογική. Αλλά τελικά είναι κάτι που όταν πρέπει να γίνει, θα γίνει. Θα ήθελα να είναι σε γήπεδο τένις».

"He is happy, enjoying life. We talk to each other regularly. (...) When someone like Federer leaves, it's hard not to be moved. I'm happy for him, because at least he was able to retire being on court."



Rafael Nadal



(via @diarioas) pic.twitter.com/koUpqazTd4