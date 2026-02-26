Παρελθόν αποτελεί με κάθε επισημότητα από τον πάγκο του Μαρόκου ο Ρεγκραγκί, με την Ομοσπονδία του Μαρόκου να έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του.

Δεκτή έγινε η παραίτηση του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, όπως αποκάλυψε το Footmercato. Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τα ρεπορτάζ που είχαν βγει στη δημοσιότητα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου επισημοποίησε τελικά την αποχώρηση του προπονητή της εθνικής ομάδας, έχοντας ήδη βρει το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του πάγκου, μετά τον χαμένο επεισοδιακό τελικό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής κόντρα στη Σενεγάλη (1-0).

Ο Ρεγκραγκί πέρασε τέσσερα χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Ελ Κααμπί και αποτελεί παρελθόν με κάθε επισημότητα. Ο 50χρονος τεχνικός αποχώρησε έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής ομάδας και με την πεποίθηση ότι είχε δώσει ό,τι μπορούσε στην ομάδα. Ήταν αυτός που οδήγησε το Μαρόκο στοντελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κάτι που είχε να συμβεί από το 2004 και βρέθηκε μια άνασα από έναν τίτλο που η χώρα του δεν έχει κατακτήσει από το 1976!

Όπως προαναφέρθηκε, η Ομοσπονδία έχει ήδη βρει τον διάδοχό του και, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Μοχάμεντ Ουάχμπι. Ο 49χρονος τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των «Λιονταριών της Ατλάς», τουλάχιστον για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Είναι Βελγο-μαροκινός και τον Μάρτιο του 2022 καθοδήγησε την Κ20 του Μαρόκου, κατακτώντας το Μουνιατλ στον τελικό με την Αργεντινή(2-0). Στη συνέχεια ανέλαβε την Ολυμπιακή ομάδα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, ενώ έχει περάσει και χρόνια στα αναπτυξιακά τμήματα της Αντερλεχτ.