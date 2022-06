Ο Ραφαέλ Ναδάλ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Roland Garros, κερδίζοντας τον 14ο τίτλο του στο Παρίσι (3-0 τον Ρουντ) και φτάνοντας τα 22 grand slam!

Ο Ραφαέλ Ναδάλ είναι για 14η φορά ο «βασιλιάς» του Roland Garros! Ο Ισπανός θρύλος του τένις κυριάρχησε στον τελικό του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-0 σε 2 ώρες και 18 λεπτά) και για 22η φορά στην καριέρα του, κατέκτησε ένα grand slam!

Παίζοντας κυρίαρχος τένις απέναντι σε έναν νευρικό «πρωτάρη» σε τελικό grand slam, ο Ναδάλ ζορίστηκε μόνο στο πρώτο μισό του δεύτερου σετ, όπου από 1-3 πήρε πέντε συνεχόμενα games και έφτασε στο 2-0 και άλλα έξι στη συνέχεια στο τρίτο (έχασε 8 πόντους σε όλο το σετ!), για να τελειώσει άλλη μία... παράστασή του σε τελικό.

Πλέον μετρά 14/14 τελικούς στο Roland Garros και έχει ξεφύγει 2 τίτλους από τους Τζόκοβιτς και Φέντερερ στην... κουβέντα για τον GOAT!

Παράλληλα, έγινε ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού στα 36 του χρόνια και μάλιστα παίζοντας με τραυματισμό στο πόδι!

Ο Ναδάλ ξεκίνησε θετικά το ματς, κρατώντας το σερβίς του με ορισμένα μεγάλα ράλι. Απέναντι σε έναν νευρικό Ρουντ, ο Ράφα έκανε αμέσως break με ένα από τα... μαγικά φόρχαντ του στην διαγώνιο κι ενώ ο Νορβηγός ανέβηκε στο φιλέ. Ωστόσο, ο Ρουντ κατάφερε να απαντήσει με break και να μειώσει σε 2-1 εξαιτίας δύο συνεχόμενων διπλών λαθών στο σερβίς του Ναδάλ και ένα χαμένο φόρχαντ του Ισπανού πάνω στο φιλέ.

Η νευρικότητα του Νορβηγού όμως έφερε κι άλλα λάθη και ένα ακόμη break για τον Ναδάλ που έκανε το 3-1 και στη συνέχεια κράτησε εύκολα το σερβίς του για να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 4-1. Αυτό το break στο 3-1 έκανε την διαφορά στο πρώτο σετ.

Ενα οριακό λάθος με το μπάκχαντ του Ναδάλ έφερε το σκορ στο 4-2, αλλά έφτασε στο 5-2 χάρη στην... ταχύτητα και τα αντανακλαστικά του, τα οποία στα 36 του λειτουργούν ακόμη άψογα, σε ένα drop shot του αντιπάλου του.

Ενα λάθος του Ναδάλ έφερε το 5-3, αλλά το Νο4 του κόσμου έκλεισε το σετ με 6-3 στο σερβίς του σε 48 λεπτά.

Στην έναρξη του δεύτερου σετ, ο Ναδάλ είχε τρεις ευκαιρίες για break, αλλά οι πρώτες δύο επί της ουσίας ήταν οι σημαντικές, στις οποίες έκανε δύο αβίαστα λάθη. Αυτό βοήθησε τον Ρουντ να γυρίσει την κατάσταση και να κρατήσει το σερβίς του (1-0).

Με μαζεμένα backhand winner, ο Ναδάλ ισοφάρισε σε 1-1, αλλά με ένα ωραίο στοπ βολέ το νέο Νο6 στον κόσμο, πήρε προβάδισμα με 2-1.

Ενα απρόσμενο break με 0 από διπλό λάθος στο τέλος του Ναδάλ, έδωσε προβάδισμα 3-1 στον Νορβηγό, ο οποίος όμως δεν το χάρηκε πολύ... Με υπομονή ο Ναδάλ «έχτισε» τον κάθε πόντο και ανάγκαζε σε λάθη τον αντίπαλό του, για να μειώσει σε 3-2.

Με ωραία χτυπήματα του Ισπανού και μία λάθος επιστροφή του Νορβηγού, ήρθε το love service game και το 3-3 για το Νο4 του κόσμου.

