Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέχισε στο Wimbledon την κυριαρχία της Big-3 στο τένις η οποία... καλά κρατεί σχεδόν δύο δεκατίες.

Αυτό που συμβαίνει στα grand slam του τένις στους άνδρες με την Big-3 είναι εξωπραγματικό.

Από το 2004 μέχρι χθες, έχουν παιχτεί 75 grand slam και τα 63 από αυτά έχουν καταλήξει στα χέρια των Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Φέντερερ!

Το νούμερο είναι πραγματικά απίστευτο και μάλιστα στο Wimbledon ο μόνος που έχει σπάσει την τριάδα είναι ο Αντι Μάρεϊ που κατέκτησε τον τίτλο δύο φορές.

In the last 18 years, 63 out of 75 men's singles Grand Slams have been won by Djokovic, Nadal and Federer.



Truly the GOAT era pic.twitter.com/EmVwqN7ETF